Die Sparte OpenText Security Solutions deckt im Konzern das Segment "Data Security und Data Management" ab und wurde durch die Übernahme von Carbonite/Webroot, AppRiver, Zix und zuletzt dem NDR-Spezialisten Bricata deutlich erweitert. Nun wurde das für den Vertrieb zuständige Team für die DACH-Region neu aufgestellt und erweitert. Es steht seit Anfang des Jahres unter der Leitung von Dieter Kehl, Director Sales DACH/CEE/MEA.

Durch die Akquisition von Zix im Dezember 2021 wurde OpenText Cloud Solution Provider (CSP) für Microsoft 365. Jetzt können MSPs im DACH-Raum Microsoft 365 und zusätzliche Serviceleistungen unter der Marke AppRiver über OpenText beziehen. Die hierzulande bei der Übernahme durch AppRiver gerade erst im Aufbau befindliche Marke Zix wird in AppRiver aufgehen. Die Partner möchte OpenText jedoch behalten - so wie es grundsätzlich im Security-Bereich stärker als in seinem angestammten Software-Geschäft auf den Channel und auf Managed Service Provider setzen will.

"OpenText Security Solutions hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen in der DACH-Region zu einem höheren Grad an IT-Sicherheit und Cyber-Resilienz zu verhelfen", sagt Kehl. Er freue sich daher, dass er das Team für die DACH-Region "gezielt mit erfahrenen Branchenprofis" ausbauen konnten. Neu an Bord sind gleich sieben Personen: Petra Derody, Guido Gräwe und Klaus Hüttmann als Account Executives, Marcus Kretlow als Senior Channel Account Manager und Sascha Schmidt als Partner Account Manager, Stefan Schön als Senior Solutions Consultant sowie Yazeed Aljarabah als Channel Marketing Manager.

Petra Derody kümmert sich bei OpenText als Corporate Account Executive um die vertriebliche Unterstützung von Systemintegratoren. Der Fokus liegt dabei auf den Produkten Carbonite Availability (Hochverfügbarkeit), Carbonite Migrate (Server-Migrationen) und Carbonite Recover (Disaster Recovery-as-a-Service). Derody ist seit Juli 2021 bei OpenText. Sie war zuvor über zehn Jahre Channel Account Managerin bei Vision Solutions. In die IT-Branche kam sie über eine Stelle im Vertrieb bei Quantum.

Guido Gräwe trägt als Senior Account Executive zum Aufbau des Vertriebsteams rund um die Cyber-Resilienz-Lösungen von Carbonite und Webroot bei. Dabei profitiert er von seiner 30-jährigen Branchenerfahrung. Er war zuletzt bei einem Hersteller (Sophos) kennt den Markt aber auch detailliert aus Sicht der Partner, war er doch zuvor fast fünf Jahre bei Netgo (damals CEMA) und auch bei früheren Stationen bei Dienstleistern in Dortmund in verantwortlicher Position.

Klaus Hüttmann ist im Channel unter anderem aus seiner Zeit als Regional Sales Director bei Uniscon und Area Sales Manager der Speicher-Sparte von Samsung bekannt. Seit Juni 2022 kümmert sich Hüttmann nun bei OpenText Security Solutions als Senior Account Executive um den Vertrieb an Mittelstandskunden in der DACH-Region sowie das Fulfillment über Channel-Partner.

Marcus Kretlow startete im Juni 2022 als Senior Channel Account Manager noch bei Zix, setzt diese Tätigkeit nun aber unter der AppRiver-Flagge fort. Kretlow konzentriert sich auf den Vertrieb an MSPs in der DACH-Region. Im Mittelpunkt stehen vor allem Microsoft 365 und dazu passende Eigenlösungen unter den Marken Carbonite und Webroot. MSP-Erfahrung hat er aus seiner Zeit als Field Account Executive bei Datto (von 2017 bis 2021).

Sascha Schmidt bringt als Partner Account Manager 20 Jahre Erfahrung in der IT und davon mehr als zehn im Cyber-Security-Bereich mit. Er kam im Mai zu OpenText Security Solutions und verantwortet das Management von Distributoren, Resellern und MSPs sowohl in der DACH-Region als auch in Osteuropa, dem Nahen Osten und Südafrika. Frühere Stationen von Schmidt waren znter anderem als Partner Manager bei HelpSystems, Channel Account Manager bei Sailpoint, Centrify, Barracuda und Sophos sowie Channel Sales Manager bei Secude.

Bevor Stefan Schön Anfang 2022 als Senior Solutions Consultant zu OpenText Security Solutions kam, war der staatlich geprüfte Techniker unter anderem Senior Solutions Consultant für die Systemmanagement-Produkte von Orbit Software und Senior Support and Solution Engineer bei der BusinessValues IT-Service GmbH. Schön verfügt über mehr als 20-jährige Erfahrung in den Bereichen Backup und Hochverfügbarkeit, IT-Operations und -Support, Systemmigration und Datenmanagement. Bei OpenText unterstützt er sowohl den eigenen Vertrieb als auch Channel-Partner mit Sales-Engineering-Expertise.

Für das Partner Marketing in der DACH-Region und dem Nahen Osten ist seit März 2022 Yazeed Aljarabah bei OpenText Security Solutions zuständig. Er sammelte in den vergangenen 15 Jahren unter anderem in Deutschland, Großbritannien, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten Arbeitserfahrung im B2B-Marketing. Zuvor absolvierte er ein Masterstudium in International Marketing Management an der Universität Bournemouth.



