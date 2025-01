Pro Hervorragendes Kamerasystem Tolle Akkulaufzeit Sehr leistungsstark Neue Kamerasteuerungstaste Nützliche KI-Funktionen Kontra Kleinere Sensoren als beim X7 Ultra Kein Autofokus bei der Selfie-Kamera Drahtloses Laden funktioniert nur mit magnetischer Hülle

Fazit Das neueste Flaggschiff von Oppo ist möglicherweise das aktuell beste Kamera-Smartphone auf dem Markt. Wenn Sie gerne fotografieren, sollten Sie sich dieses Modell unbedingt näher anschauen. Neben den Kameras beeindruckt das Smartphone mit einer starken Leistung, nützlichen Softwarefunktionen und einer großartigen Akkulaufzeit.

Preis beim Test: 933 Euro

Das Oppo Find X7 Ultra zählt zu den beeindruckendsten Kamerahandys des vergangenen Jahres. Doch es gibt einen großen Haken: Das Gerät wurde ausschließlich in China veröffentlicht, sodass Kunden im Westen auf den Import angewiesen sind.

Mit der Find X8-Serie kehren die Flaggschiffe von Oppo nun auf den globalen Markt zurück. Dieses Jahr gibt es das Find X8 und das X8 Pro, aber kein X8 Ultra. Bei der letzten Generation gab es das Find X7 und das Find X7 Ultra, aber kein Pro.

Wo ist also das Oppo Find X8 Pro angesiedelt? Laut Oppo ist es kein Ersatz für das X7 Ultra, aber mit einem neueren Chipsatz, einem größeren Akku und einem aufgefrischten Betriebssystem scheint es ein Upgrade zu sein. Es gibt hier viel zu entdecken, darunter ein frisches Design, neue Softwarefunktionen und natürlich die intelligenten KI-Funktionen. Werfen wir einen genaueren Blick darauf.

Design & Aufbau

Mehrschichtige strukturierte Glasrückseite

Gorilla Glas Victus 2

IP68/IP69 zertifiziert

215 g

Das Oppo Find X8 Pro hat ein ähnliches Design wie die Modelle der X7-Serie, mit einer großen kreisförmigen Kamerainsel, die sich fast über die gesamte Breite der Rückseite erstreckt. Dieses Mal ist der Kamerabuckel jedoch deutlich flacher, sodass es viel besser in die Hosentasche passt als das X7 Ultra.

Eine weitere bedeutende Veränderung betrifft die Anordnung der Objektive: Sie sind jetzt gleichmäßig verteilt und alle gleich groß, während das Hasselblad-Logo zentral und prominent platziert wurde. Dieser symmetrische Look wirkt deutlich harmonischer als die asymmetrische Anordnung der Objektive beim X7 Ultra.

Es liegt besser in der Hand als flachere iPhone-ähnliche Designs, fühlt sich aber trotzdem modern und frisch an.

Das Design ist etwas kastiger, mit einer flachen Vorder- und Rückseite und kleinen Rundungen an den Rändern. Es ist ein guter Mittelweg, denn es liegt besser in der Hand als flachere iPhone-ähnliche Designs, fühlt sich aber trotzdem modern und frisch an. Wenn Sie schärfere Kanten bevorzugen, sollten Sie sich das X8 ansehen, das einen sehr Apple-ähnlichen, kantigen Rahmen bietet.

Auf dem globalen Markt sind zwei Farboptionen erhältlich: Perlweiß und Space Schwarz. Ich habe die weiße Version zum Testen erhalten, die ein einzigartiges marmorähnliches Muster auf der Glasrückseite aufweist und sich luxuriös und samtig anfühlt. Offensichtlich hat jedes Smartphone ein leicht unterschiedliches Muster auf der Rückseite, was auf die Art der Herstellung zurückzuführen ist.

Wenn Sie sich für das schwarze Modell entscheiden, erhalten Sie eine einheitliche mattschwarze Oberfläche mit einem eleganten, professionellen Look. In beiden Fällen ist eine transparente TPU-Hülle im Lieferumfang enthalten. Sie ist ziemlich einfach, bietet aber einen guten Schutz.

Oppo bietet ein neues magnetisches Ladezubehör, das von Apples Magsafe-System inspiriert ist. Es funktioniert jedoch nur, wenn Sie die magnetische Hülle von Oppo kaufen, da die Magnete nicht in das Smartphone selbst eingebaut sind. Teil des Lieferumfangs ist eine solche Hülle leider nicht.

Das Oppo Find X8 Pro verfügt nach wie vor über den klassischen dreistufigen Benachrichtigungsschieber auf der linken Seite, mit dem Sie schnell zwischen Laut-, Vibrations- und Lautlosmodus wechseln können. Auf der gegenüberliegenden Seite finden Sie eine Lautstärkewippe, die Einschalttaste und den neuen Quick Button.

Dieser Quick Button ist im Wesentlichen eine Kopie der neuen Kamerasteuerungstaste von Apple, komplett mit bündigem Design und kapazitiven Touch-Funktionen. Ein doppeltes Drücken dieser Taste startet die Kamera, auch wenn das Smartphone gesperrt ist. Zum Zoomen können Sie über den Knopf streichen und zum Aufnehmen eines Fotos auf den Button drücken.

Ich bin ein Fan von Apples neuer Taste, und ich mag auch den Quick Button am Find X8 Pro. Bei Oppo gibt es jedoch noch Luft nach oben. Die Taste ist derzeit nicht anpassbar, sodass sie nur zum Zoomen verwendet werden kann. Das finde ich nicht sehr nützlich. Ich würde mich freuen, wenn ich die Taste zum Fokussieren halb herunterdrücken könnte, ähnlich wie beim Auslöser von Sonys Xperia-Smartphones. Vielleicht gibt es mit künftigen Firmware-Updates ja neue Funktionen.

Das Oppo Find X8 Pro ist staub- und wasserdicht nach IP69, einem neuen Standard, bei dem auch heißes Strahlwasser bis zu 80 Grad Celsius zu den Testkriterien gehört. Ich kann nicht behaupten, dass mein Handy vielfach einem heißen Wasserstrahl ausgesetzt ist, daher bin ich mir nicht sicher, inwieweit das eine Rolle spielt. Mit dieser Zertifizierung ist das Find X8 Pro aber auf jeden Fall auch gegen die extremen Elemente gut geschützt.

Bildschirm & Lautsprecher

120 Hz 6,78-Zoll-OLED-Display

4.500 Nits maximale Helligkeit, 1.264 x .2780 Pixel Auflösung

Stereo-Lautsprecher

Das Oppo Find X8 Pro hat ein großes 6,78-Zoll-OLED-Display mit einer adaptiven Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz und einer beeindruckenden Spitzenhelligkeit von 4.500 Nits. Diese Spezifikationen bot auch bereits das X7 Ultra. Die größte Änderung betrifft die Form des Displays.

Oppo nennt es ein “Quad-Micro-Curve”-Design.

Der Bildschirm ist fast vollständig flach und nur der Bereich am äußersten Rand des Displays ist gekrümmt.

Ich habe schon immer flache Displays gegenüber gebogenen bevorzugt, aber dieser nur sehr wenig gekrümmte Mittelweg hat mich überzeugt. Das bedeutet, dass Sie in allen Bereichen, auf die es ankommt, ein gänzlich flaches Display haben, aber die Gestensteuerung, bei der Sie von den Rändern aus streichen müssen, fühlt sich viel angenehmer an.

Abgesehen von der Form hat der Bildschirm lebendige Farben und ist hell genug, um mit den sonnigsten Tagen zu konkurrieren. Das Oppo Find X8 Pro unterstützt auch Dolby Vision, sodass Inhalte von Apps wie Netflix immer hervorragend aussehen. Wenn Sie die Farbtemperatur oder Sättigung in den Einstellungen anpassen möchten, stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung.

Das Find X8 Pro verfügt über zwei Stereo-Lautsprecher, die ziemlich beeindruckend klingen. Sie sind sehr laut und erzeugen einen sauberen, detaillierten Klang. Die Basswiedergabe beeindruckt weniger, aber für den gelegentlichen Gebrauch ist sie ausreichend und kann mit den meisten anderen Flaggschiff-Smartphones mühelos mithalten.

Spezifikationen & Leistung

MediaTek Dimensity 9400

12 GB / 16 GB RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB Speicher

Die beiden neuen Flaggschiffe von Oppo werden vom neuen Dimensity 9400 Chipsatz angetrieben, während die vorherige Generation mit dem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet war. Mediatek ist mittlerweile ein starker Qualcomm-Konkurrent. Und der 9400 ist der bislang stärkste Chipsatz des Unternehmens.

Oppo Find X8 Pro review 6 Luke Baker Einfach ausgedrückt: Das Oppo Find X8 Pro erzielt einige der besten Benchmark-Ergebnisse, die ich je gesehen habe. In einigen Tests übertrifft es sogar das Nubia Redmagic 9S Pro. Natürlich werden ihm die kommenden Snapdragon 8 Elite-Smartphones den Rang ablaufen, aber wenn Sie sich für grafikintensive Spiele interessieren, wird Sie das Oppo X8 Pro nicht enttäuschen.

Das Oppo Find X8 Pro erzielt einige der besten Benchmark-Ergebnisse, die ich je gesehen habe.

Das Smartphone ist unglaublich reaktionsschnell, und Apps öffnen sich fast augenblicklich. Das liegt teilweise am neuen Animationsstil der Benutzeroberfläche ColorOS 15, aber die Leistung, die hier geboten wird, trägt sicherlich auch dazu bei.

Ich konnte alle Spiele mit maximalen Grafikeinstellungen ausführen und dabei solide hohe Frameraten beibehalten. Das gilt auch für notorisch schwierige Titel wie “Genshin Impact”. Das Handy erwärmt sich zwar nach einer Weile, wird jedoch nie zu heiß. Ich habe außerdem keine nennenswerten Framerate-Einbrüche bemerkt.

In ColorOS ist ein Spiele-Overlay integriert, das seit der letzten Generation nicht wesentlich verändert wurde. Das bedeutet, dass Sie schnellen Zugriff auf die meisten Einstellungen haben, einschließlich Leistungsmodi, Nachrichten, Benachrichtigungsblockierung und mehr.