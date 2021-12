Oppo hat in dieser Woche ein neues Smartphone-Kamera-Konzept vorgestellt. In einem kurzen Video-Clip zeigt das Unternehmen eine „selbst entwickelte ausfahrbare Kamera“, die in ausgefahrenem Zustand aus dem Smartphone-Gehäuse an der Rückseite herausragt – ähnlich wie das Zoom-Objektiv einer Digitalkamera. Im Video ist außerdem zu sehen, dass das Kamera-Design wasserdicht ist und sich automatisch ins Gehäuse zurückzieht, wenn das Smartphone fallen gelassen wird.

Neues Kamera-Design erlaubt größeren Sensor

Die Kennzeichnung als 50-mm-Objektiv deutet darauf hin, dass es sich bei dem Design nicht um ein Zoom-Objektiv für Smartphones handelt. Das Hin- und Herbewegen auf der Z-Achse könnte sich jedoch positiv auf die Bildqualität im Telebereich auswirken. Aus den Bezeichnungen des Kameramoduls im Video lassen sich zudem weitere technische Details ableiten. So ist der Sensor 1/1,56 Zoll groß und das Objektiv bietet eine Anfangsblende von f/2.4. Der Sensor ist somit sehr viel größer als bei herkömmlichen Smartphone-Telelinsen. Möglicherweise wird dieser Umstand durch die zusätzliche Höhe, die der Ausfahr-Mechnanismus erlaubt, begünstigt.

Weitere Details im Rahmen der Inno Days 2021

Das Video zur neuen Smartphone-Kamera veröffentlichte Oppo im Vorfeld seiner Inno Days. Die Veranstaltung findet am 14. und 15. Dezember statt und wird von dem Unternehmen genutzt, um neue Konzepte und Technologie vorzustellen. Im vergangenen Jahr waren das unter anderem eine Augmented-Reality-Brille und ein rollbares Smartphones. Es bleibt abzuwarten, welche neuen Entwicklungen Oppo neben der Smartphone-Kamera noch vorstellen wird. (PC-Welt)