Um die Leistungsfähigkeit optischer Breitband-SSDs für fortschrittliche Anwendungen wie generative KI zu steigern, haben die Kioxia Corporation, AIO Core Co., Ltd. und Kyocera Corporation die Entwicklung des Prototyps für eine mit PCIe 5.0 kompatible Breitband-SSD mit optischer Schnittstelle bekanntgegeben. Die optische Breitband-SSD ist das Ergebnis eines geförderten Projekts, das sich zum Ziel gesetzt hat, Rechenzentren energiesparender und effizienter zu machen.

Nachhaltigere Rechenzentren

Im Rahmen dieses Projekts entwickelt Kioxia optische Breitband-SSDs, während AIO Core an optoelektronischen Fusionsgeräten und Kyocera an optoelektronischen Komponenten arbeiten. Gemeinsam forschen die drei Unternehmen an Technologien, die eine High-Speed-Übertragung großer Datenmengen ermöglichen. Die Prototypen werden zudem in Proof of Concept-Tests für eine bevorstehende Markteinführung eingesetzt.

Durch den Wechsel von einer elektrischen Verkabelungsschnittstelle auf eine optische Schnittstelle sowie die Nutzung der optischen Breitband-SSD-Technologie, kann die physische Entfernung zwischen den Rechnern und Speichergeräten erheblich vergrößert werden, ohne die Energieeffizienz oder die Signalqualität negativ zu beeinträchtigen. Dies unterstützt die Flexibilität und Effizienz des Systemdesigns von Rechenzentren, in denen die digitale Diversifizierung und die Entwicklung generativer KI eine komplexe, hochvolumige und schnelle Datenverarbeitung erfordert.

"Eine neue Ära hat begonnen, in der KI und Hochleistungs-Rechenzentren die Grundlage des gesellschaftlichen Fortschritts bilden", sagt Axel Störmann, Chief Technology Officer und Vice President bei Kioxia Europe. "Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir die Herausforderung des Energiemanagements angehen. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere technologischen Fortschritte mit den globalen Nachhaltigkeitszielen in Einklang stehen. Dieser neue Prototyp einer PCIe-5.0-kompatiblen Breitband-SSD mit optischer Schnittstelle hat buchstäblich das Potenzial, Rechenzentren zu revolutionieren und sie tatsächlich nachhaltig zu machen."