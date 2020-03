Oracle hat in einer Mitarbeiterversammlung in Irland umfangreiche Entlassungen in Europa angekündigt. Das berichtet die Irish Times unter Berufung auf Teilnehmer der Veranstaltung. Demnach will das Unternehmen europaweit bis zu 1.300 Stellen abbauen. Besonders betroffenen sein sollen die Standorte Dublin, Amsterdam und Malaga.