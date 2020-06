Die Oracle Deutschland B.V. & Co. KG gab am 3. Juni 2020 die Ernennung von Stefanie Kemp zum Country Leader und Head of Technology Sales Deutschland bekannt. Kemp verfügt über rund 30 Jahre Berufserfahrung rund um die IT und wurde mehrfach zum „CIO des Jahres“ sowie einmal mit dem „Global Exchange Award“ in Deutschland ausgezeichnet.

Zuvor war sie in Positionen als CIO und CDO bei Unternehmen wie Lowell, RWE IT, Innogy SE und zuletzt kurze Zeit bei Easy Software als SVP tätig. Kemp gilt als aktive Förderin von Frauen in Führungspositionen und ist Mitglied in zahlreichen Beiräten, Verbänden, Ausschüssen und Organisationen, so auch als Präsidiumsmitglied des Eco Verband der Internetwirtschaft e.V.

Stefanie Kemp berichtet direkt an Frank Obermeier, der vor kurzem zum Senior Vice President Technology Northern Europe & Frontier Cloud Accounts EMEA bei Oracle ernannt wurde. Er kehrte damit von einer Zwischenstation bei Oracle in Japan zurück. Zuvor war Obermeir selbst zwei Jahre lang Deutschland-Chef bei Oracle. Kemp folgt auf Kenneth Johansen, der 2017 die Aufgaben als Country Leader Deutschland v übernommen hatte.