Es wären noch mehr als 200 Telnehmer zu Oracle Partner Executive Forum nach Frankfurt gekommen, aber 2019 hat der Softwarehersteller zum ersten Mal zusätzlich eine spezielle Veranstaltung nur für die Partner aus Österreich und der Schweiz durchgeführt. Bis 2018 gab es immer eine gemeinsames Oracle DACH-Partner Executive Forum, doch nachdem auf Wunsch der Partner 2019 fast alle Vorträge in deutscher Sprache abgehalten wurden, haben die Schweizer aus Rücksicht auf ihre frankophonen Partner abgewunken. Und nachdem sich eine einzelne Veranstaltung nur für die Schweizer Partner nicht gelohnt hätte, hatte man kurzer Hand auch die Österreicher dem ACH-Partner Executive Forum zugeschlagen (hat Ende 2019 in Zürich stattgefunden).

In Deutschland arbeitet Oracle mit rund 1.200 zertifizierten Vertriebspartnern zusammen - die meisten von ihnen im Datenbankumfeld. Die acht besten von ihnen wurden am 10. Dezember 2019 auf dem Executive Forum mit den deutschen "Partner of the Year"-Preisen ausgezeichnet.

Lesetipp: Logicalis GmbH übernimmt Microsoft Gold-Partner

So wurde Logicalis Oracles "Germany Exadata Partner of the Year 2019", Opitz Consulting bekam den Award des "Database Partner of the Year" überreicht, Information Systems Engineering (ISE) durfte sich über die Auszeichnung zum "OCI Partner of the Year" freuen, Accenture nahm den Preis des "HCM Partner of the Year" entgegen, Nexus wurde Oracles ISV des Jahres in Deutschland. Zum "CX Partner of the Year" hat der Softwarehersteller Like Reply bestimmt, Deutschlands "ODA Partner of the Year 2019" wurde Oracles erster Vertriebspartner hier zu Lande, die Hunkler GmbH & Co. KG; und "last but not least": Zum "ERPM Partner of the Year" hat der Datenbankanbieter Bluebird gekürt.