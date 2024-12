Oracle hat im zweiten Quartal deutlich zugelegt. Die Cloud-Angebote - insbesondere das Geschäft mit Infrastructure as a Service (IaaS) - legten beachtlich zu. Der Umsatz stieg der Mitteilung des Unternehmens zufolge in den drei Monaten per Ende November insgesamt um knapp neun Prozent auf rund 14,1 Milliarden US-Dollar (13,3 Milliarden Euro).

Der Cloud-Umsatz legte dabei um knapp ein Viertel auf 5,9 Milliarden Dollar zu. Innerhalb der Sparte wuchs das Geschäft mit IaaS um gut die Hälfte - angetrieben von einer "rekordhohen" Nachfrage im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI), wie Konzernchefin Safra Catz erläuterte. Sie geht davon aus, dass sich das Wachstum noch beschleunigen wird und stellte für das Geschäftsjahr einen Cloud-Umsatz von mehr als 25 Milliarden Dollar in Aussicht.

Gewinn hat um 22 Prozent zugelegt

Das bereinigte operative Ergebnis stieg im Quartal um zehn Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verblieb ein um 22 Prozent gestiegener Gewinn von 3,15 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um zehn Prozent auf 1,47 Dollar zu, was leicht weniger war als von Analysten erwartet. Die Umsätze erreichten knapp die Schätzungen. Investoren zeigten sich in einer ersten Reaktion vor allem beim Umsatz im Cloud-Geschäft enttäuscht. Die zuletzt hervorragend gelaufene Aktie verlor nachbörslich zuletzt rund fünf Prozent auf 181 Dollar.

SAP abgehängt

Der Kurs der Oracle-Aktie kletterte im bisherigen Jahresverlauf etwas mehr als 80 Prozent und erreichte am Montag im regulären Handel mit etwas mehr als 198 Dollar den bisher höchsten Stand. Oracle kommt derzeit auf einen Börsenwert von rund 500 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: SAP kommt auf umgerechnet etwas mehr als 300 Milliarden Dollar. Dank des Kursanstiegs der Oracle-Anteile zählt Großaktionär Larry Ellison mit einem Vermögen von rund 200 Milliarden Dollar zu den vermögendsten Menschen der Welt. (dpa/rs/pma)