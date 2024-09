Oracle konnte seine Hausmesse Oracle CloudWorld in Las Vegas mit positiven Quartalszahlen eröffnen. Im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 profitierte das Unternehmen demnach deutlich von seinen Cloud-Angeboten. Der Umsatz stieg insgesamt um 7 Prozent auf 13,3 Milliarden Dollar, der Cloud-Umsatz legte jedoch um gut ein Fünftel auf 5,6 Milliarden Dollar zu. Innerhalb der Cloud-Sparte legte das Geschäft mit IaaS (Infrastructure as a Service) mit währungsbereinigt 46 Prozent überdurchschnittlich zu.

Das bereinigte operative Ergebnis steigerte Oracle um 13 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar, als Gewinn blieben 2,9 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 17 Prozent auf 1,39 Dollar zu. Das ist mehr als Analysten erwartet hatten. Die Umsätze lagen im Rahmen der Analysten-Schätzungen.

Oracle geht Partnerschaft mit AWS ein

Für weiteres Wachstum soll unter anderem eine Partnerschaft mit AWS sorgen. Dadurch können Kunden nun die Oracle Autonomous Database und den Oracle Exadata Database Service in AWS nutzen. Das teilte Oracle im Rahmen seiner Kundenkonferenz Oracle CloudWorld mit, die derzeit in Las Vegas stattfindet.

Die Partner versprechen Kunden vereinfachte Datenbankverwaltung, Abrechnung und einheitlichen Kundensupport. "Darüber hinaus können Kunden Unternehmensdaten in ihrer Oracle-Datenbank nahtlos mit Anwendungen verbinden, die auf Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), AWS Analytics-Diensten oder den fortschrittlichen Diensten für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) von AWS, einschließlich Amazon Bedrock, ausgeführt werden", heißt es in der Mitteilung dazu.

"Wir verzeichnen eine enorme Nachfrage von Kunden, die mehrere Clouds nutzen möchten", sagte Larry Ellison, Vorsitzender und CTO von Oracle. "Um dieser Nachfrage gerecht zu werden und den Kunden die gewünschte Auswahl und Flexibilität zu bieten, verbinden Amazon und Oracle AWS-Dienste nahtlos mit der neuesten Oracle-Datenbanktechnologie, einschließlich der Oracle Autonomous Database. Mit der in AWS-Rechenzentren bereitgestellten Oracle Cloud Infrastructure können wir unseren Kunden die bestmögliche Datenbank- und Netzwerkleistung bieten."

Oracle erweitert Partnerschaft mit Google

Außerdem haben Oracle und Google Cloud die allgemeine Verfügbarkeit von "Oracle Database@Google Cloud" in vier Google Cloud-Regionen in den USA und Europa bekannt gegeben. Sie konkretisieren damit ihre im Juni angekündigte Zusammenarbeit. Kunden können nun Oracle Exadata Database Service, Oracle Autonomous Database und Oracle Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) in Google Cloud-Rechenzentren in den USA-Ost (Ashburn), USA-West (Salt Lake City), Großbritannien-Süd (London) und Deutschland-Mitte (Frankfurt) ausführen. In den kommenden Monaten soll das ANgebot auf viele weitere Regionen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Lateinamerika ausgeweitet werden.

"Zum ersten Mal sind die KI- und konvergenten Datenbankfunktionen von Oracle Database 23ai sowie die gesamte Automatisierung und alle Tools von Oracle Autonomous Database und Oracle Exadata Database Service vollständig in Google Cloud integriert", sagte dazu Karan Batta, Senior Vice President, Oracle Cloud Infrastructure. "Dieser neue Service kombiniert alle Vorteile der OCI-Datenbankdienste mit den Google Cloud-Diensten für ein nahtloses Multicloud-Erlebnis, das im Cloud-Bereich noch vor wenigen Jahren undenkbar war."

Andi Gutmans, Vice President und General Manager für Datenbanken bei Google Cloud, ergänzt: Kunden können jetzt Oracle-Datenbanken und -Anwendungen, die auf OCI laufen, mit den branchenführenden Infrastruktur-, Daten- und KI-Funktionen von Google Cloud kombinieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, schneller in die Cloud zu migrieren und ihre transformative generative KI-Reise mit Diensten wie Vertex AI zu beschleunigen."

Oracle erweitert Partnerschaft mit Microsoft

Eine bereits bestehende Cloud-Partnerschaft mit Microsoft wurde zudem erweitert. Das Angebot "Oracle Database@Azure" ist jetzt in weiteren Regionen verfügbar und wurde um zusätzliche Services erweitert. Insgesamt steht Oracle Database@Azure nun in sechs Microsoft-Azure-Regionen zur Verfügung - Australia East, Canada Central, East US, France Central, Germany West Central und UK South.

Mehr zum Thema

Oracle schließt Partnerschaften mit Google und Microsoft

Warum Cloud für Unternehmen plötzlich interessant wird

Wie MSPs den Cloud- und Managed-Service-Dschungel meistern

Der einfache Weg zum Multi-Cloud-Reseller

Effizienzsteigerung durch iPaaS-Lösungen