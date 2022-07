Einem Bericht der gewöhnlich gut unterrichteten Website "The Information" zufolge plant Oracle die Entlassungen mehrerer Tausend Mitarbeiter. Die Maßnahme ist offenbar eine Folge der Übernahme des auf das Gesundheitswesen spezialisierten, texanischen Unternehmens Cerner. Die wurde im Dezember 2021 angekündigt und Anfang Juni 2022 abgeschlossen. Die Transaktion kostete Oracle rund 28 Milliarden Dollar und erweiterte dessen Belegschaft um 28.000 Personen.

Dem Bericht zufolge betreffen die Entlassungen vor allem Europa und die USA und schwerpunktmäßig die Bereiche Customer Service Software und E-Commerce-Software. Auf Nachfragen von US-Medien antwortete der Konzern bislang nicht. Da die Meldung nicht unmittelbar dementiert wurde, ist davon auszugehen, dass sie zumindest weitgehend zutreffend ist.

In den USA stoßen die Pläne auch deshalb auf Ablehnung, weil Oracle gleichzeitig in seine Cloud-Angebote investiert. Die sollen vor allem seinem Vorzeigekunden, der Video-App TikTok des chinesischen Anbieters Bytedance, zugutekommen. Dass Stellenstreichungen in den USA mit Investitionen für ein chinesisches Unternehmen zusammenfallen, wird angesichts des angespannten Verhältnisses zwischen den beiden Ländern nicht gut aufgenommen. Die Anleger sehen die Maßnahmen dagegen eher positiv: Die Oracle-Aktie schloss am Freitag bei einem Kurs von 71,87 Dollar geringfügig höher als zuletzt.

Allerdings scheint es auch in der Cloud-Sparte interne Probleme zu geben: CMO Ariel Kelman, der vor zwei Jahren von AWS kam und die Zusammenarbeit mit TikTok verantwortete, und Jürgen Lindner, Senior Vice President of Marketing für die gesamte SaaS-Sparte bei Oracle, verlassen das Unternehmen offenbar.

Diesen Teil des Artikels von "The Information" bestätigte eine interne Quelle gegenüber US-Medien. Lindner kam 2016 zu Oracle und war zuvor bei SAP als Vice President Go-to-Market und Sales Enablement für alle Produktlinien tätig. Sein Bereich steht offenbar ebenfalls vor einer gründlichen Umstrukturierung und deutlichen Stellenkürzungen.