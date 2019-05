Auf Basis einer Unternehmensbewertung von 515 Millionen Euro hat Orange die 100-prozentige Übernahme von SecureLink beschlossen. Mit einem Umsatz von 248 Millionen Euro 2018 gilt SecureLink als einer der größeren IT-Security-Anbieter in Europa - mit Niederlassungen in Skandinavien, Benelux, in Deutschland und Großbritannien. Orange ist in Frankreich, Benelux, Moldawien, Polen, Rumänien, in der Slowakei und in Spanien präsent.

Thomas Fetten, CEO von SecureLink, kommentiert die Übernahme seines Unternehmens: "Wir sind sehr beeindruckt von der ambitionierten und erfolgreichen Entwicklung von Orange Cyberdefense während der letzten Jahre. Wir ergänzen uns in hohem Maße und teilen gleichzeitig eine gemeinsame Vision für diesen Marktsektor. In Kombination können wir unseren Kunden, Partnern und Angestellten aus dieser hervorragenden Position heraus deutlich mehr bieten."

Bereits im Januar 2019 hat Orange den britischen IT-Security-Spezialisten SecureData übernommen. Gemeinsam mit SecureLink möchte nun Orange Cyberdefense ein "paneuropäischer Cyber Security-Marktführer" werden - mit einem Jahresumsatz von mehr als 600 Millionen Euro und mit über 1.800 Mitarbeitern in 14 Ländern.