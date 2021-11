Die europaweit tätige Online-Großhandelsplattform Orderchamp baut mit der Eröffnung eines Büros in Berlin sowie der Ernennung von Maximilian Gassner als Country Manager seine Aktivitäten in Deutschland aus. Das Start-up verbindet bereits über 15.000 deutsche Einzelhändler und Marken auf seinem digitalen und kuratierten Marktplatz. Auf seiner internationalen Plattform bietet das in Amsterdam ansässige Orderchmp über 75.000 Einzelhändlern ein Sortiment aus mehr als 400.000 Produkten von über 4.500 verschiedenen europäischen Marken, darunter Home & Living, Kitchen & Dining, Baby & Kids, Papeterie, Jewelry & Accessories, Lebensmittel & Getränke sowie Schönheit & Gesundheit.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft und vor dem Hintergrund angespannter Lieferketten will Orderchamp ein positives Signal in Richtung Händler und Markenhersteller senden. Mit der physischen Präsenz in der Factory Berlin möchte das Unternehmen rund um den deutsch-niederländischen Gründer und CEO Joost Brugmans die Beziehung zu Einzelhändlern und Herstellern vertiefen und deren Anliegen besser aufgreifen: "Wir möchten das lokale Einkaufserlebnis neu definieren, indem wir jedem Einzelhändler ermöglichen, einzigartige Waren zu erhalten. Mit der Eröffnung unseres Deutschlandbüros und der Ernennung von Maximilian Gassner kommen wir den lokalen Einzelhändlern und Marken noch näher, um ihre Bedürfnisse vollständig zu verstehen und unsere Plattform hinsichtlich ihrer Bedürfnisse zu optimieren", sagt Brugmans.

Roadshow für persönlichen Kontakt zu Händlern sowie weitere Events

Aus Anlass der Büroeröffnung und zur wichtigsten Jahreszeit für den Handel veranstaltet Orderchamp im November eine Roadshow. Ziel ist es, mit lokalen Händlern persönlich in Kontakt zu treten, sie zu neuen Trends und Produkten zu beraten und direktes Feedback einzuholen. Kleine und mittelgroße Händler, Concept Stores und Lifestyle Shops können sich durch das Beziehen qualitativ hochwertiger Premium-Marken auf der Orderchamp-Plattform zu günstigen Konditionen von den großen Wettbewerbern abheben.

Country Manager Maximilian Gassner, der bereits seit Jahren in der Digitalwirtschaft tätig ist, wird sich auf den weiteren Ausbau der lokalen Händlergemeinschaft konzentrieren. "Neben der Roadshow planen wir weitere inspirierende Veranstaltungen zum Informationsaustausch. Denn wir wollen noch punktgenauer Produkte auf unserer Plattform anbieten. Händler in Deutschland können gespannt auf unsere kommenden Initiativen sein und in Zukunft mit Orderchamp auf Trends noch kurzfristiger reagieren." Das Unternehmen wird in Berlin in den kommenden Monaten über ein Dutzend Stellen in den Bereichen Account Management, Customer Support, Entwicklung und Marketing besetzen.