Die global tätige Equinix, Inc. hat Oren Yehudai zum neuen Leiter des Channel-Partner-Programms in der EMEA-Region ernannt. Yehudai verantwortet aus der Europazentrale in Amsterdam ein Team von mehr als zwanzig Experten und die Channel-Aktivitäten in der gesamten Region. Er soll das Wachstum des Channel-Partner-Programms voranbringen.

Vor seinem Einstieg leitete Oren Yehudai bei Palo Alto Networks den Bereich Inside Channel Sales in der EMEA-Region, wo er das Wachstum in den Bereichen Vertrieb und Partnerschaften signifikant steigern konnte. Weiterhin hatte Oren Yehudai leitende Vertriebspositionen in IT-Unternehmen wie NetApp oder ClickSoftware inne.

"Mit über dreizehn Jahren Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Unternehmensentwicklung, Beratung und Projektmanagement ist Oren Yehudai die ideale Besetzung für die Leitung unseres Channel-Partner-Programms in der EMEA-Region", erklärt Eugene Bergen Henegouwen, Senior Vice President Sales von Equinix EMEA. "In dieser Region ist Equinix in den letzten Jahren stark gewachsen. Wir freuen uns sehr, dass Oren Yehudai uns dabei unterstützen wird, auf diesem Erfolg aufzubauen und sowohl das Thema Channel Sales voranzutreiben, als auch neue Partnerschaften zu erschließen."

"Ich freue mich sehr darauf, das Channel-Partner-Programm von Equinix für die gesamte EMEA-Region weiterzuentwickeln und auszubauen", sagt der neue Channel-Vertriebschef Oren Yehudai. "Der Erfolg eines Channel-Business wird zunehmend davon abhängig sein, ob man Teil der richtigen Ökosysteme ist. Das liegt daran, dass die Akteure der Branche Partner brauchen, die sie mit einer Vielzahl von Anbietern, Service-Providern und Cloud-Unternehmen verbinden können. Mein Wunsch ist es, dass Equinix in einigen Jahren von der Partner Community als das Unternehmen wahrgenommen wird, das genau dies ermöglicht." (KEW)