Claroty baut ein lokales Vertriebsteam für die DACH-Region auf. Damit unterstreicht das Unternehmen mit Sitz in New York seinen Anspruch, sich als ernstzunehmender Anbieter im Markt für Speziallösungen für industrielle Cybersecurity zu etablieren. Dazu wurden jetzt mit Reinhard Eichborn als Director of Strategic Partnerships und Max Rahner als Sales Director DACH zwei erfahrene Manager von Unternehmen verpflichtet, die sich schon länger mit dem Thema Industrial Cyber Security beschäftigen: Cisco und Symantec. Eichborn und Rahner geben den bislang europaweit gesteuerten Vertriebsaktivitäten nun regionale Gesichter - und bringen sicher auch wertvolle Kontakte zu Kunden und Kenntnisse des Marktes im deutschsprachigen Raum bei Claroty ein.

Eichborn ist als Direktor für strategische Partnerschaften für das Wachstum und die Geschäftsentwicklung in der gesamten DACH-Region zuständig. Er bringt dazu mehr als 25 Jahre Erfahrung im Netzwerk- und Security-Bereich mit. In der Zeit war der diplomierte Ingenieur (FH) knapp 22 Jahre bei Cisco Systems in unterschiedlichen Positionen für strategische Allianzen und Partnerschaften verantwortlich.

"Wir verfügen in unserer Region über unzählige Weltmarktführer mit enormen Know-how und herausragendem Ingenieursgeist, die jetzt die digitale Transformation weiter forcieren müssen, um ihre Stellung zu erhalten und sich auf dem immer härter umkämpften Markt durchsetzen zu können", erklärt Eichborn. "Genau dabei wollen wir sie mit unserer OT-Sicherheitsplattform unterstützen, die für eine umfassende Transparenz des Netzwerkes sorgt und Bedrohungserkennung, Schwachstellen-Management und sicheren Fernzugriff bietet."

Bereits jetzt zählen wichtige Unternehmen der Automatisierungsbranche wie Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation und BMW i Ventures zu den Partnern und Investoren von Claroty. Eichborns Aufgabe ist es auch, weitere an Bord zu holen.

Max Rahner übernimmt als Sales Director DACH die Leitung des Vertriebs- und Sales Engineer-Teams von Claroty in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben Stationen bei United Planet, Matrix42 und Veritas war Rahner von 2012 bis 2015 auch Territory Sales Manager bei Symantec, hat also damals auch schon Einblick in die IT-Security-Welt bekommen und sicher auch in die nach Stuxnet intensivierten Bemühungen des US-Unternehmens zur Absicherung von Industrieumgebungen. In denen wiederum kennt Rahner sich durch sein Studium im Bereich Maschinenbau aus, das er als Diplom-Ingenieur (BA) abgeschlossen hat und nachdem er einige Jahre Berufserfahrung im Maschinen- und Anlagenbau sammelt.

"Durch die stark wachsende Nachfrage nach Remote Services und die zunehmende Konvergenz von IT- und OT-Netzwerken steigen die Risiken für Netzwerke und Anlagen, die ursprünglich gar nicht für diese Art der Konnektivität ausgelegt und insecure by design waren", so Rahner "Diese Risiken können mit unseren OT-Sicherheitslösungen gezielt adressiert und nachhaltig reduziert werden."

