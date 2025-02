E-Commerce-Spezialisten benötigen des Öfteren fachkundige Unterstützung der IT-Dienstleister. Und deswegen ging Empiriecom, ein Webshop-Anbieter und -Betreiber aus dem Otto-Konzern, im März 2024 eine lockere Partnerschaft Adesso ein. Seit fast einem Jahr unterstützt der Dortmunder IT-Dienstleister die Otto-Tochter bei der Implementierung der "Empiriecom Commerce Suite" bei Kunden, also bei den E-Commerce-Marken des Handelsriesen, aber auch bei externe Retailern mit einem Webshop.

Darüber hinaus hilft Adesso der Otto-Tochter bei der Weiterentwicklung ihres Webshop-Systems. So entstanden im Laufe des Jahres neue Funktionen in der "Empiriecom Commerce Suite", mit denen die Kunden ihr E-Commerce-Geschäft ausbauen können. Momentan ist die Software von Empiriecom ausschließlich auf das B2C-Geschäft ausgerichtet. Beide Partner wollen aber der "Commerce Suite" spezifische B2B-Funktionen, etwa weitergehende Berechtigungs-Workflows für Geschäftskunden, hinzufügen.

Deswegen haben Adesso und Empiriecom ihre seit fast einem Jahr bestehende Partnerschaft mit einem Vertrag besiegelt. Die bisherige Zusammenarbeit soll über die gemeinsame Produktentwicklung und gelegentliche Implementierung bei Kunden erweitert. Die Adesso SE nimmt die modulare, Cloud-basierte Commerce Suite von Empiriecom nun offiziell in ihr Portfolio auf und bietet den Webshop künftig auch ihren Retail-Kunden an. Ziel der neuen Partnerschaft ist es, gemeinsam das wachsende Marktpotenzial für dynamische und skalierbare Handelsplattformen zu erschließen.

Die Commerce Suite von Empiriecom "werkelt" bereits bei vielen B2C-Kunden aller Größen - vom KMU bis hin zum Großkonzern. Die mandantenfähige Software besteht aus insgesamt fünf Modulen:

Shop-Frontend

ergänzende Apps

Content Management System

Produkt-Suchmaschine und

Order Management.

Diese Module lassen sich laut Empiriecom via APIs (Application Programmable Interfaces) an kundenspezifische Infrastruktur anbinden. Auch diese Services könnte Adesso in Zukunft übernehmen.

Darüber zeigt sich Oliver Schobert, Executive Director Enterprise Sales & Marketing bei Adesso, höchsterfreut: "Mit der Commerce Suite von Empiriecom haben wir nun in unserem Portfolio eine hochskalierbare Cloud-Lösung, die sich bereits vielfach bei kleinen und großen Retailern bewährt hat". Der Marketingleiter ist überzeugt, dass es beiden Unternehmen nun gemeinsam gelingen wird, neue Kunden für die E-Commerce-Lösung der Otto-Tochter zu begeistern.

Empiriecom-Geschäftsführer Ralf Männlein freut sich ebenfalls über die vertiefte Partnerschaft: "Wir arbeiten bereits seit längerem erfolgreich zusammen. Von der nun erweiterten Kooperation werden wir beide profitieren. Denn Adesso bringt neben der technologischen Expertise auch die notwendige Branchenkenntnis mit, um die spezifischen Anforderungen unserer Kunden zu verstehen und sie bei der Transformation optimal zu beraten und zu begleiten."



Mehr zum Thema:



Partner von WIIT

Marktplatz-Geschäft rettet Otto die Bilanz

Gesetzliche Krankenkassen in der Cloud