Parallel zur Übernahme von FONcloud stellt die Outbox AG ihren Vertrieb unter Alexander Schnürer (Head of Sales) breiter auf. Neu dabei sind Thomas Müller vom Zukauf FONcloud sowie Thomas Weiß und Tino Schuchard.

Thomas Weiß verstärkt das Team im Bereich der Carrier Manager. Er kommt von 3U Telecom aus Marburg. Bei dem deutschen Anbieter von Voice- und Rechenzentrums-Dienstleistungen war Weiß gut 16, Jahre, zuletzt als Sales Director. Insgesamt hat Weiß mehr als 25 Jahre Vertriebserfahrung in der IT- und TK-Branche.

Das Partnermanagement der Outbox AG soll dagegen Tino Schuchardt aufbauen. Er kann dazu auf über zwei Jahrzehnte Expertise im Umfeld von Channel-Sales zurückgreifen, zuletzt über sechs Jahre bei der Deutsche Telefon Standard (DTS) - die inzwischen eine Nfon-Tochter ist. Dort verantwortete Schuchardt zuletzt für das Partner- und Vertriebsmanagement in der Region Südwest.

"Ich freue mich, den indirekten Vertrieb neu aufbauen zu können", sagt Schuchardt. "Das Wachstumspotenzial der Outbox AG ist enorm. Partneranfragen nach modernen Whitelabel-Lösungen werden wir schnell und umfassend erfüllen können."

Integration von Foncloud

Seit 1. Oktober ist zudem Foncloud Teil der Outbox AG. Kernprodukt von Foncloud Ist eine Telefonanlage aus der Cloud. Sie wird innerhalb der Outbox AG unter dem Namen "FONCloud - Die flexible Cloud PBX" als Produkt weitergeführt. FONCloud ist eine Multimandanten- und Whitelabel-fa¨hige Reseller-Lo¨sung und kann nun mit dem Portfolio der Outbox AG gemeinsam vermarktet werden.

Kunden und Partner von Foncloud wurden bereits informiert. Thomas Müller bleibt Leiter der Business Unit und so als Ansprechpartner für die Kunden und Partner erhalten. Alle Beschäftigen wurden von Outbox übernommen. Peter Krug, der bisherige Inhaber und Geschäftsführer von Foncloud, steht der Outbox AG noch zwei Jahre als Berater zur Seite. "Der Zusammenschluss mit der Outbox AG führt sowohl zu mehr Service und mehr Produkten, als auch zu einem Mehr an Entwicklungsgeschwindigkeit durch das größere Team" sagt Krug.

Bernd Schlägel, Vorstandsvorsitzender der Outbox AG, will nun gemeinsam die Kunden "für die Zukunft und Digitalisierung im TK-Umfeld fit machen". Schlägel weiter: "Mit der 'FONCloud' runden wir unser Portfolio perfekt ab und bieten ab jetzt auch eine eigene Telefonanlage in der Cloud an." Die Outbox AG rundet mit dem Erwerb der Foncloud das Portfolio aus eigener Hand ab. Die FONCloud Cloud-PBX ist bereits mit der Telefonie-Plattform von Outbox verknüpft. Reseller und Partner können die Whitelabel-Plattform nutzen, um eigene Angebote im wachsenden UCaaS-Markt zu definieren.

