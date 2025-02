Der in Portugal gegründete, inzwischen aber US-amerikanische Lowcode-Plattform-Anbieter OutSystems hat Dr. Thore Rabe zum neuen Regional Vice President für die Regionen Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa ernannt. Rabe ist Nachfolger von Christoph Volkmer, der zum Jahresende 2024 in den Ruhestand ging, und verantwortet die Bereiche Pre-Sales, Sales, Marketing, Professional Services sowie Customer Success und Customer Service. Er soll zudem die Marktpositionierung der KI-gestützten Low-Code-Plattform von OutSystems stärken.

Enterprise-Kunden im Visier

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler bringt über 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in den Bereichen IT und Vertrieb mit. Rabe war zuletzt als Vice President bei Delphix tätig, wo er die EMEA-Region verantwortete. Weitere Stationen waren unter anderem bei verschiedenen Start-ups, Dell EMC und CA Technologies.

Rabes Schwerpunkt 2025 wird die strategische Weiterentwicklung der Geschäfte mit Enterprise-Kunden sowie mit Verwaltungen und der Regierung sein. Dazu soll er die Zusammenarbeit mit Partnern über Referral- und Reselling-Programme stärken. In Deutschland arbeitet OutSystems bereits mit Valantic, CGI und KPMG zusammen und hat 2024 einen Rahmenvertrag abgeschlossen, der es Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden ermöglicht, Low-Code-Plattformen ohne eigene Ausschreibungen zu nutzen.

"Der Gewinn dieses Rahmenvertrags war für mich persönlich eine entscheidende Motivation, Teil von OutSystems zu werden und hier an Lösungen mitzuwirken, die auch den digitalen Prozessen der öffentlichen Verwaltung zugutekommen", erklärt Rabe. "In Deutschland gibt es noch großes Potenzial, die Digitalisierung voranzutreiben - angefangen bei der öffentlichen Verwaltung bis hin zur Privatwirtschaft. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zur Verbesserung, und OutSystems bietet die ideale Lösung, um diesen Fortschritt zu ermöglichen."