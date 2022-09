Im April 2022 kündigte die OVH GmbH, die als OVHcloud agiert und eine deutsche Tochter der französischen OVH SAS ist, den Bau des neuen Data Centers an. Mit dem feierlichen Spatenstich im Gewerbegebiet am Limburger ICE-Bahnhof wurde die Bauphase, die im dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein soll, eingeleitet. Am Standort Limburg betreibt OVHcloud bereits seit 2017 ein Rechenzentrum, welches bereits zweimal erweitert wurde. Das Data Center ist für eine Speicherkapazität von 100 Exabyte geplant und wird eines der "grünsten" des Konzerns werden. Damit festigt OVHcloud den Weg für mehr Wachstum in Deutschland.

Nachhaltig im Inneren und Äußeren

Seinen Strombedarf deckt das neue Data Center zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen. Die patentierte Wasserkühlung nutzt Regenwasser und benötigt umgerechnet nur ein Glas Wasser für zehn Stunden Serverbetrieb - rund 92 Prozent weniger als im Branchendurchschnitt. Die Abwärme wird für die Fußbodenheizung der angrenzenden Büroräume genutzt. Ein ökologisch begrüntes Dach, Pflanzen an den Fassaden und Bäume auf dem Gelände verringern nicht nur den Klimatisierungsbedarf, sondern geben der Natur auch einen Teil der bebauten Fläche zurück und filtern bis zu 830 kg CO2 pro Jahr aus der Luft.

"Die Wertschöpfung von Unternehmen ist heute ohne Wissen und Informationen in Form von Daten undenkbar. Sie sind das Kapital einer modernen Wirtschaft und brauchen geschützte Räume, in denen sie gespeichert und verarbeitet werden", erklärt Falk Weinreich, General Manager Central Europe von OVHcloud. "Unsere Herausforderung besteht darin, dafür zu sorgen, dass unsere Cloud-Lösungen einen möglichst geringen CO2-Abdruck haben und sich unser Rechenzentrum perfekt in die natürliche Umgebung einfügt. Dadurch verbinden wir Digitalisierung mit der realen Welt."

Zukunftsweisender Standort

"Rechenzentren sind Motor und Voraussetzung einer leistungsfähigen Digitalwirtschaft", so Prof. Dr. Kristina Sinemus, hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung. "Hessen nimmt hier im Bundesvergleich eine Spitzenposition ein. Der Netzwerkknoten DE-CIX sowie die hohe regionale Konzentration leistungsfähiger Anwender, Zulieferer und Dienstleister sprechen für den Standort. Gleichzeitig müssen wir mit Blick auf weiterhin steigende Rechenzentrumskapazitäten aber auch den hohen Energieverbrauch im Blick behalten. Mit der Einrichtung und dem Aufbau des Rechenzentrumsbüros Hessen wollen wir einerseits Akteure und Aktivitäten vernetzen, andererseits jedoch eine nachhaltige Entwicklung der digitalen Infrastruktur in Hessen unterstützen."

"Der Bau des neuen Rechenzentrums von OVHcloud spricht für die Vorzüge Limburgs als Standort für die digitale Wirtschaft", freut sich Dr. Marius Hahn, Bürgermeister von Limburg. "Wir sind stolz darauf, dass sich OVHcloud abermals entschieden hat, am Standort Limburg in Zukunftstechnologien zu investieren und einen Meilenstein in Sachen nachhaltige Rechenzentren zu setzen."