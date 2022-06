OVHcloud schmiedet weiter an seinem Partner-Ökosystem, um sich als ernsthafte und brauchbare europäische Cloud-Alternative zu positionieren. Nach Vereinbarung einer Kooperation mit Bechtle, dem Erhalt der SAP-Zertifizierung für Cloud- und Infrastrukturbetriebe und der Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Atos im Bereich Quantencomputing gibt der französische Anbieter jetzt eine Kooperation mit Accenture bekannt.

Ziel ist es, "europäische Unternehmen und Organisationen beim Umstieg auf souveräne Cloud-Umgebungen zu beraten und zu unterstützen." Die Partnerschaft ruht auf zwei Säulen. Zum Einen wollen die Partner das Cloud-Know-how von OVHcloud mit der Integrationsexpertise von Accenture verbinden. Gemeinsam könne man dazu beitragen, vertrauenswürdige Informationssysteme in Unternehmen schnell zu entwickeln und zu integrieren. Dabei helfe die internationale Präsenz der beiden Unternehmen und die Tatsache, dass OVHcloud-Rechenzentren in unterschiedlichen europäischen Ländern vorhanden sind und die dort jeweils relevanten Datenschutzbestimmungen erfüllen, darunter C5 in Deutschland, SecNumCloud in Frankreich, Agid in Italien und G Cloud in Großbritannien.

Zum anderen soll die Integration von OVHcloud in das "Sovereign Cloud Centre of Excellence"-Netzwerk von Accenture den Zugang zu Services und Fachkenntnissen bei OVHcloud erleichtern. Damit beginnen die beiden Partner zunächst in Frankreich. Dieser Aspekt der Zusammenarbeit soll aber auf weitere Länder ausgedehnt werden. "Diese Präsenz stellt einen privilegierten Kontaktpunkt zu regulierten Unternehmen und öffentlichen Organisationen dar, um ihre Souveränitätsanforderungen zu verstehen und gezielt auf sie einzugehen", teilt OVHcloud mit.

OVHcloud betreibt eigenen Angaben zufolge derzeit rund 400.000 Server in 33 eigenen Rechenzentren auf vier Kontinenten betreibt. Besonderheit ist, dass OVHcloud von der Entwicklung der eigenen Server über die Verwaltung der eigenen Rechenzentren bis hin zur Orchestrierung des eigenen Glasfasernetzwerks die gesamte Wertschöpfungskette kontrolliert.

