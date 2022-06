Am Rande der Hannover Messe brachte OVHcloud seine deutsche Community zusammen. Auf der Veranstaltung stellte der französische Anbieter die Roadmap für seine kommenden Produkte vor und holte das Feedback von Partnern und Kunden dazu ein. Außerdem würdigte der Anbieter besonders engagierte Partner.

Den Award als "New Partner of the Year 2022" erhielt die Bechtle Clouds GmbH. Das Unternehmen ist im Dezember 2021 mit OVHcloud eine langfristig angelegte Partnerschaft eingegangen. "Business Excellence Partner of the Year 2022" ist die Werum Software & Systems AG aus Lüneburg, ein unabhängiger IT-Dienstleister im technischen und wissenschaftlichen Bereich. Das Unternehmen nutzt die Cloud von OVHcloud um Anforderungen aufgrund der umfangreichen Datenmengen und komplexen Auswertungen im Testdatenmanagement zu bewältigen.

Die Auszeichnung als "Rising Star of the Year 2022" ging an das Berliner Unternehmen Securitee. Das Startup verspricht, mit einer patentierten Technologie so genannte Trusted Execution Environments (TEE) auf Basis von Intel Software Guard Extensions (SGX) vertrauliche Daten auch während ihrer aktiven Nutzung zuverlässig gegen Angriffe zu schützen.

Bereits im April hatte OVHcloud den Bau eines zweiten Rechenzentrums am Standort Limburg angekündigt. Dort entsteht ein komplett neues Data Center mit einer Kapazität von 40.000 Servern inklusive Infrastruktur. Die Teilnehmer der OVHcloud Engage in Hannover bekamen erste Bilder und Videos des Rechenzentrumsplaners powerRZ zu sehen. Das Rechenzentrum wird ausschließlich die von OVHcloud entwickelten Wasserkühlsysteme verwenden und soll insbesondere im Bereich Energieeffizienz und Abwärmenutzung Maßstäbe setzen.

