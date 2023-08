Europäische Cloud-Provider spielen im Konzert der drei großen Hyperscaler (noch) nicht mit, die Idee, mit GaiaX eine europäische Alternative zu AWS, Microsoft Azure und Google Cloud zu schaffen, ist auch nicht von Erfolg gekrönt. So müssen eben "local heroes" wie Ionos und OVH organisch und durch Übernahmen wachsen.

In diesem Context ist auch die Absicht von OVHcloud zu verstehen, den weit kleineren Cloud Service Provider (CSP) Gridscale übernehmen zu wollen. Hierzu verhandeln beide Unternehmen derzeit exklusiv, mit dem Abschluss der Verhandlungen und der Übernahme rechnet man Anfang des Geschäftsjahres 2024 (September 2023).

Mit der Akquisition von Gridscale möchte OVH zum einen die geografische Expansion der Gruppe vorantreiben - Gridscale ist mit sieben Rechenzentren in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in den Niederlanden vertreten. Mit der Technologie des Kölner CSPs möchten sich die Franzosen ferner den Zugang zum schnell wachsenden Edge-Computing-Markt verschaffen.

Im Zuge der Gridscale-Übernahme plant OVHcloud bis 2026 die Eröffnung weiterer Rechenzentren - primär in Weltmetropolen über mehrere Zeitzonen hinweg. Die Belegschaft von OVHcloud wird schon bald durch alle Mitarbeiter von Gridscale ergänzt. Produkte solle so schnell wie möglich integriert, Kompetenzen zusammengebracht werden.

OVHcloud-CEO Michel Paulin ist voll des Lobes über den Neuerwerb: "Wir sind beeindruckt von den Lösungen, die die Teams von Bridscale entwickelt haben, und freuen uns, sie bei uns zu integrieren. Unsere Produkte und unser Know-how ergänzen sich hervorragend."

Gridscale-Gründer und -CEO Henrik Hasenkamp freut sich bereits, in einem größeren Team arbeiten zu dürfen: "Das ist für uns eine echte Chance. Die Kompetenzen und internationale Präsenz von OVHcloud ermöglichen es uns, unsere Produkte und deren Reichweite zu verbessern. Wir respektieren und teilen dieselben Werte und können gemeinsam schneller agieren."

OVHcloud ist ein globaler vertretener und Europas führender Cloud-Anbieter mit über 450.000 Servern din 34 eigenen Rechenzentren auf vier Kontinenten. Die Cloud-Services der Franzosen nehmen 1,6 Millionen Kunden in über 140 Ländern in Anspruch. In Deutschland bieten beispielsweise Bechtle und Controlware die Cloud-Kapazitäten von OVH ihren Kunden an.



