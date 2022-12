Die Kampagne des TK-Distributors ENO telecom GmbH aus Nordhorn und Pÿur, einer Marke der Tele Columbus AG, läuft bereits und noch bis zum 31. Dezember 2022. Sie umfasst alle IP Netsales Neuverträge mit Internet, Internet mit Telefon sowie Internet mit Telefon und TV, die eine Laufzeit von 24 Monaten haben. Jeder ENO-Händler mit aktiver Pÿur-VO nimmt automatisch an der Aktion teil.

Werbemittel abrufbar

Bei Vertragsabschluss können die Endkunden sich aussuchen, ob sie einen Gutschein von Netflix, iTunes, Spotify, Amazon, Google Play oder einem Kino-Gutschein in einem Kino der Wahl im Wert von jeweils 50 Euro haben möchten. Der Clou für den Händler: Er hat so gut wie keinen Extra-Aufwand, da ENO den Gutschein nach erfolgreicher Vertragsaktivierung direkt an den Kunden schickt.

Das Aktionsformular, Werbematerial und die Teilnahmebedingungen zur Bewerbung der Aktion finden interessierte Händler unter diesem Link.