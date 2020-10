"Gerade in diesen speziellen Zeiten ist es unseren Kunden besonders wichtig, mit einem Trusted Advisor hinsichtlich der immer komplexeren Sicherheitsanforderungen zu interagieren", erklärt Jens Pälmer, Channel Director CEUR bei Palo Alto Networks. Die jetzt wieder vergebenen Partner Awards des IT-Security-Anbieters sollen Ausdruck dieses Vertrauensverhältnisses sein. "In unserer konstanten Zusammenarbeit gewährleisten wir damit, Unternehmen Sicherheit in Ihren Entscheidungen zu geben und nachhaltige Sicherheitsinfrastrukturen zu realisieren, die den Weg der digitalen Transformation absichern", sagt Pälmer.

Ausgezeichnet wurden als Partner of the Year Telonic, als Prisma Cloud Partner of the Year NTT Data und als Newcomer of the Year SVA. DTS Systeme konnte sich gleich über zwei Auszeichnungen freuen: den Award als "Cortex Partner of the Year" und den als "Elite Diamond Partner of the Year."

Neben den erfolgreichsten und engagiertesten Unternehmen hat Palo Alto Networks auch die Einzelpersonen mit einem Award geehrt, die im zurückliegenden Geschäftsjahr besonders viel für die Partnerschaft mit dem Hersteller getan haben. Maria Tillmann (Westcon) darf sich jetzt stolz Distribution Rockstar of the Year" nennen, Markus Kiefer (Bechtle) kann seinem Lebenslauf die Auszeichnung "Partner Manager of the Year" hinzufügen und Markus Schrem (Scaltel) wurde mit dem Award als "Partner SE of the Year" besonderes Engagement und Können als Systemingenieur bescheinigt.

