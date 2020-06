Im Herbst 2019 hatte sich der Security-Anbieter Centrify neu aufgestellt und den Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf Privileged Access Management (PAM) gelegt. Zuvor war das Geschäft mit Identity-as-a-Service in die Firma Idaptive ausgegliedert worden. Mit Martin Kulendik als Regional Sales Director DACH und Christian Moorse als Strategic Channel Manager stellte sich auf der it-sa 2019 das neue Vertriebsteam dem Channel vor. "Wir suchen jetzt fokussierte und strategische Partner, die sich aktiv um Projekte mit unseren Lösungen bemühen", erklärte Kulendik gegenüber ChannelPartner damals. Jetzt wurde das für diese Partner entwickelte, neue Fachhandelsprogramm vorgestellt.

Mit dem Reliance-Partner-Programm will Centrify seine Partner nun dabei unterstützen, die steigende Nachfrage nach identitätszentriertem PAM effektiv und kompetent zu erfüllen. Neu sind eine für alle Projekte mögliche und erforderliche Deal-Registrierung sowie eine neue und transparentere Struktur bei Margen und Rabatten. Beides zusammen soll dafür sorgen, dass der Partner, der ein Projekt bei Centrify eingereicht hat, auch als erster das Recht auf Verlängerung und Anspruch auf die besten Preise hat.

Das überarbeitete Schulungsprogramm für Vertrieb und Technik soll Partner zudem dabei unterstützen, Kompetenz und Expertise für Centrify-Lösungen aufzubauen. Außerdem wurden die Partnerstufen neu organisiert. Es gibt bei Centrify nun Silber-, Gold- und Platin-Partner. Silber-Partner profitieren von Rabatten bei der Deal-Registrierung sowie einer Reihe an Dienstleistungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit. Gold-Partner erhalten neben den Rabatte bei der Registrierung von Geschäftsabschlüssen, zusätzlich solche, die sich an den Centrify-Fachkenntnissen als vertrauenswürdiger Berater orientieren. Platin-Partner erhalten die wettbewerbsfähigsten Rabatte und müssen dafür das höchste Niveau an Ausbildung, Kunden-Support und Dienstleistungen vorweisen.

"Angesichts der gestiegenen Anforderungen hinsichtlich der Remote-Arbeit war es nie wichtiger, den privilegierten Zugriff auf Unternehmensressourcen optimal abzusichern. Die Nachfrage nach Centrifys identitätszentrierten PAM-Lösungen war nie größer, und unser Erfolg hängt maßgeblich von der effektiven Einbindung und Zusammenarbeit mit unseren Channel-Partnern ab", kommentiert Christian Moorse, Strategic Partner Manager DACH bei Centrify, die aktuelle Lage und die Einführung des neuen Partnerprogramms.

Centrify gewinnt Arrow ECS als Distributor

Parallel zur Einführung des neuen Partnerprogramms hat Centrify eine europaweite Vertriebsvereinbarung mit Arrow geschlossen. Das Abkommen umfasst das gesamte Portfolio des Unternehmens an Privileged-Access-Management-Lösungen. Alexis Brabant, Vice President Sales des Geschäftsbereichs Arrow Enterprise Computing Solutions, EMEA, erklärt dazu: "Viele Datenverstöße erfolgen über den Zugriff auf kritische Infrastrukturen und sensible Daten durch missbräuchliche Nutzung vertraulicher Zugangsdaten. Die Cyber-Security-Lösungen von Centrify liefern einen innovativen Ansatz für unsere Kunden, der die inhärenten Sicherheitsanforderungen bewältigt, mit denen Unternehmen auf ihrem Weg des digitalen Wandels unweigerlich konfrontiert werden."

Chris Peterson, seit Anfang 2020 Vice President, Worldwide Channels & Alliances bei Centrify, ergänzt: "Die Zusammenarbeit mit Arrow erweitert die Bandbreite, den Umfang und die Reichweite unserer Channel-Strategie erheblich." Bisher hatte Centrify auf den sehr spezialisierten VAD StarLink gesetzt, der im Herbst 2018 ein Büro in Deutschland eröffnete, hierzulande aber nur einen Teilbereich des in anderen Ländern vertriebenen, recht breiten Portfolios anbietet. Die Lösungen von Centrify gehören nun nicht mehr dazu, Arrow vertreibt die nun in Europa exklusiv.

