Delinea hat Andreas Müller zum Vice President Sales DACH befördert. Müller tritt damit die Nachfolge von Stefan Schweizer an. Der hatte diese Position seit Frühjahr 2020 inne. Er hat das Unternehmen aber zum April 2022 verlassen und ist jetzt Vice President International Sales bei Automox, einem Anbieter von Tools für die automatisierte Verwaltung von Endgeräten.

In seiner neuen Position trägt Müller die Gesamtverantwortung für die strategische Geschäftsentwicklung des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dafür bringt er über 20 Jahre Erfahrung im Vertriebsmanagement bei Technologie- und Cybersicherheitsunternehmen mit. Vor seinem Wechsel zu Delinea leitete er das Geschäft in Mittel- und Osteuropa beim NDR-Spezialisten Vectra AI. Davor war Müller Head of Enterprise Sales Germany bei Check Point.

"Mein Hauptziel ist es, die Marktpräsenz von Delinea in der DACH-Region nachhaltig auszubauen", sagt Müller. "Dabei stehen weiterhin Neukundengewinnung sowie der Ausbau bestehender Endkundenprojekte und Partnerschaften im Fokus." Die Ausgangsposition sei hervorragend, denn der Markt für Privileged Access Management entwicket sich rasant.

"So prophezeien die Analysten von KuppingerCole, dass sich der PAM-Umsatz bis zum Jahr 2025 von 2,2 Mrd. auf 5,4 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln wird", erklärt Müller. "Delinea sehe ich hier eindeutig als einen führenden Anbieter mit einem zukunftssicheren PAM-Portfolio, das die Stärken der früheren Thycotic- und Centrify-Angebote, insbesondere Secret Server und Server PAM, kombiniert und darauf aufbaut."

