Panasonic und Trend Micro arbeiten künftig gemeinsam an der Entwicklung einer IT-Sicherheitslösung für Connected Cars und autonome Fahrzeug. Das haben die beiden Unternehmen jetzt beschlossen. Die Marktreife wird für frühestens 2021 erwartet. Anschließend soll die Lösung auch gemeinsam vermarktet werden.

Das noch zu entwickelnde, gemeinsame Angebot von Panasonic und Trend Micro wird auf der Intrusion-Detection- und -Prevention-Technologie von Panasonic für das in Fahrzeugen übliche Control Area Network (CAN) aufsetzen. Die soll um Möglichkeiten und Schutzmechanismen von Trend Micro IoT Security ergänzt werden. Die Panasonic-Technologie erkennt, wenn Befehle, die sich auf Fahrmanöver auswirken, unberechtigterweise an Steuergeräte gesendet werden. Trend Micro IoT Security ist als Schutz für wie In-Vehicle Infotainment-Systeme und Navigationsgeräte und Telematik-Geräte gedacht.

Sicherheitsprobleme bei vernetzten oder autonomen Fahrzeugen sind nicht lediglich eine theoretische Gefahr. Bereits bei den derzeit relativ wenigen und vergleichsweise bescheiden vernetzten Fahrzeugen haben Experten immer wieder gravierende Sicherheitsmängel nachgewiesen. Beispielsweise hatte Anfang 2015 der ADAC eine erhebliche Sicherheitslücke im BMW-System Connected Drive aufgedeckt. Über die hätten sich Hacker Zugang zu den insgesamt circa 2,2 Millionen Fahrzeugen der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce verschaffen können.

Sorgen wegen Security-Problemen in vernetzten Fahrzeugen

Kaspersky Lab untersuchte BMW Connected Drive daraufhin genauer und identifizierte vier potenzielle Angriffsflächen vernetzter Fahrzeuge: die Zugangsdaten des Systems, Mobile Apps, Updates und die Datenverbindung. Experten wie Oliver Dehning, Leiter der Kompetenzgruppe Sicherheit im Internetverband eco, zogen daraufhin Parallelen zu altbekannten Security-Problemen: "Vernetzte Fahrzeuge können der Türöffner für dieselben Cybergefahren werden, wie sie schon lange für PCs und Smartphones bekannt sind."

Dazu trägt auch bei, dass die bislang eher proprietären und sehr speziellen Systeme in Fahrzeugen zunehmend mit etablierten Systemen der IT-Welt verknüpft werden. Unternehmen wie Microsoft, das zum Beispiel mit Ford und der VW-Tochter IAV kooperiert oder Samsung, das sich durch die Übernahme des amerikanischen Elektronikspezialisten Harman in das Segment eingekauft hat, haben ein großes Interesse, ihre Angebote mit vernetzten Fahrzeugen zu koppeln. Das schafft neue Möglichkeiten für Autobesitzer, Autobenutzer in Car-Sharing-Modellen und eröffnet den Automobilhersteller neue Geschäftschancen, weckt aber auch das Interesse von Hackern.

Car Cloning

Car Cloning bezeichnet eine fortgeschrittene Form des Autodiebstahls: Raffinierte Diebe versehen gestohlene Fahrzeuge mit gefälschten Identifikationsnummern, um diese quasi "unsichtbar" zu machen. Diese Methode wird in erster Linie bei Premium-Fahrzeugen angewandt, die anschließend einbringlich - und vor allem nicht nachverfolgbar - exportiert werden können. Die gestohlenen Fahrzeug-Identifikationsnummern können Hacker anschließend verwenden, um beispielsweise Fahrzeugbriefe zu manipulieren oder auch neue, gefälschte Dokumente zu erstellen, um die Identität weiterer, gestohlener Fahrzeuge zu verschleiern. Ransomware

Ein immer ertragreicheres Geschäft für Hacker und Cyberkriminelle ist die Verbreitung von Ransomware. Diese verschlüsselt Datensätze und gibt diese erst gegen die Zahlung von Lösegeld wieder frei. Durch die immer weiter fortschreitende Vernetzung - und insbesondere die Nutzung von Fahrzeugen als WiFi-Hotspots - werden Szenarien in denen Hacker Autos lahmlegen um Bitcoins zu erpressen immer wahrscheinlicher. Scanner-Boxen

Wer Fahrzeuge mit einem sogenannten Keyless-Go-System knacken will, trägt heutzutage in der Regel eine solche Scanner-Box mit sich herum. Diese Devices greifen, einmal in entsprechende physische Nähe zum elektronischen Originalschlüssel gebracht, dessen Daten ab. So verschaffen sich Diebe ganz einfach per Knopfdruck Zugang und können anschließend auch gleich den Motor starten. Organisierte Kriminalität

Viele Autodiebe sind heutzutage Teil der organisierten Kriminalität. Professionelle Diesbesbanden nehmen vornehmlich Premium- und Luxusfahrzeuge ins Visier und verfügen über vielfältige Ressourcen, um beispielsweise Smart Keys zu kopieren oder zu stehlen. Auch die Nutzung falscher, beziehungsweise gestohlener Identitäten zur illegalen Beschaffung von Fahrzeugen steht bei Kriminellen hoch im Kurs. Remote Hacking

Diverse Auto-Hacks haben es im Jahr 2015 in die Schlagzeilen geschafft - allen voran der ferngesteuerte Zugriff auf einen fahrenden Jeep Cherokee. Die wesentliche Schwachstelle stellt in den meisten Fällen dieser Remote-Hacks die Verbindung der Fahrzeuge zu drahtlosen Netzwerken dar. Die meisten modernen Modelle mit eingebauten Navigationssystemen nutzen drahtlose Telekommunikationsnetzwerke für Features wie Navigations-Guides oder ähnliches. Deshalb ist auch eine große Zahl moderner Autos anfällig für mehr oder weniger schwerwiegende Remote-Cyberattacken. Identitätsdiebstahl

Aktuelle Fahrzeuge sammeln mehr persönliche Daten als je zuvor. Dadurch nimmt auch die Bedrohung durch Identitätsdiebstahl zu. Denn Kriminelle nehmen nicht nur Ihr Fahrzeug, sondern auch Ihre Daten ins Visier. Die könnten zum Beispiel für Bewegungsprofile, die Erschleichung von Kreditkarten-Informationen oder sonstige missbräuchliche Zwecke verwendet werden. Ganz zu schweigen von den Login-Daten für zahlreiche Online-Accounts.

Lesetipp: So gehen die Auto-Hacker vor