Der anhaltende Trend zu Remote Work und Homeoffice bietet für Unternehmen viele Chancen, birgt aber gleichzeitig auch enorme Risiken.

Security to go

Die aktuelle Ausgabe von TecChannel Compact verrät Ihnen, welche Methoden bei Cyberkriminellen 2021 besonders hoch im Kurs stehen, warum Homeoffice-Szenarien besondere Cyberrisiken bergen und wie sich die IT-Sicherheit neu erfinden muss, um aktuellen und künftigen Bedrohungen gerecht werden zu können.

Darüber hinaus erfahren Sie in dieser Ausgabe unter anderem, wie State-of-the-Art-Notfallmanagement geht und wie Sie Schwung in Ihre Cloud-Security-Bemühungen bringen. Außerdem wird aufgezeigt, wie Digitale Identität per Blockchain geht und wie Sie Ihr SIEM auch ohne Budget aufmöbeln. Ein eigenes Kapitel widmet sich sinnvollen Security Tools und -Tipps - hier erwarten Sie zum Beispiel die besten Security-Plattformen und Next Generation Firewalls.

Diese Themen finden Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 02/2021:

Cyberrisiken

Wie Sie 2021 gehackt werden

Risiko Homeoffice

Schwachstelle Mensch

Wie sich IT-Sicherheit neu erfinden muss

IT-Sicherheit

Von der Risikoanalyse zum tragfähigen Notfallmanagement

7 Maßnahmen für bessere Cloud-Sicherheit

So geht Zero Trust

Manipulationsschutz per Blockchain

Tipps & Tools

Die besten Endpoint-Protection-Plattformen

Die besten Next Generation Firewalls

Ransomware-Schutz für Windows 10

So erstellen Sie sichere Passwörter

