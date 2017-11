Paperlike ist eine Folie für alle iPad-Pro-Modelle, die beim Schreiben oder Zeichnen mit dem Apple Pencil für echtes Papier-Feeling sorgen will. Kreative erhalten mit der Folie ein Tool, das ihnen die Haptik und das Gefühl von Papier aufs iPad Pro bringt, verspricht der Hersteller. Mit dem Apple Pencil können diese demnach so direkt auf dem Display zeichnen wie auf einem Block aus Papier. Auch für schnelle Notizen, ob im Meeting oder privat, müssen keine Zettel mehr gezückt werden, um den Gedanken vom papierlosen Büro leichter umzusetzen, ohne dabei ganz auf das Papier-”Feeling” zu verzichten.

Papier-Feeling mit Blasen

Wir haben es ausprobiert. Die Folie lässt sich mit einer Aussparung für den Home-Button und Kamera leicht auf das Display auftragen und haftet darauf. Man muss dabei gut aufpassen, dass sich keine Blasen bilden, das fanden wir gar nicht so einfach und ist uns auch nicht wirklich gelungen. Aber vielleicht ist es eine Frage der Geschicklichkeit. Man erhält eine leicht geraute Oberfläche auf dem Display. Schreibt man darauf beispielsweise in Apples Notizen mit dem Apple Pencil, erinnert das Geräusch tatsächlich an Papier, und es schreibt oder malt sich auch ein bisschen leichter. Ein anderer Effekt ist, dass sich weniger Spuren wie Fingerabdrücke auf dem Display sammeln. Der Anbieter hat dazu auch sehr gut mit kleinen Tüchern feucht und trocken vorgesorgt.

Nachteil: iPad-Display weniger klar

Trotz einiger Vorzüge können wir uns nicht richtig mit Paperlike anfreunden. Insgesamt sieht es auf dem Display etwas ”krisselig” und gekörnt aus, verursacht durch die beabsichtigt leicht raue Oberfläche. Direkt in die Sonne gehalten, wirkt es auf unserem Bildschirm sogar eher stumpf. Gerade das iPad Pro passt sich ja an sich sehr gut unterschiedlichen Lichtverhältnissen an, sodass uns diese Beschichtung eher stört. Ohne die Folie haben wir einen sehr viel brillanteres und feineres Bild, auch wenn die Folie das Reflektieren tatsächlich reduziert.

Fazit und Empfehlung

Der Preis mag zwar für den Lieferumfang angemessen sein, aber angesichts der uns gering erscheinenden Vorteile ist er dann doch recht hoch: 29 Euro, angeboten für alle drei Größen des iPad Pro, wenn auch inklusive Versandgebühren.

Unterm Strich können wir die Folie für das iPad Pro nur absoluten Enthusiasten empfehlen, die sich ausgerechnet auf ein digitales Gerät das Gefühl von ”altmodischem”, analogem Papier ein wenig zurückholen wollen. (Macwelt)