Der Softwareanbieter Parallels bringt die Version 20 von Parallels Desktop für Mac auf den Markt. Sie soll nichts weniger als ein "Meilenstein bei der Einführung von KI-Funktionen" sein. Das neue AI-Paket werde Entwicklern nach Aussage von Prashant Ketkar, CTO bei Parallels, "einfache und zugängliche KI-Modelle und Codevorschläge an die Hand geben".

Inklusive KI-VM

Zu Parallels Desktop 20 für Mac gehört eine fertige virtuelle Maschine (VM), in der das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 14 KI-Entwicklungs-Toolsets sowie Beispiel-Code und Anleitungen vorinstalliert hat. Sie sollen Entwicklern die Arbeit mit KI-Anwendungen erleichtern. Die integrierte KI stammt von einem nicht genannten Drittanbieter. Sie soll laut Parallels auch offline und ohne Internetverbindung funktionieren.

Darüber hinaus ist die aktualisierte Virtualisierungssoftware kompatibel mit dem neuen macOS Sequoia, das noch im September erscheinen soll. Auch die Version 24H2 von Windows 11 unterstützt Parallels nach eigenen Angaben bereits. Außerdem hat der Anbieter eine neue Technik für geteilte Ordner entwickelt.

Für Unternehmen interessant ist ein verbessertes Management-Portal, das für mehr Kontrolle, Sichtbarkeit und Effizienz bei der Verwaltung von VMs sorgen soll. Parallels hat zudem die Lizenzierungsoptionen erweitert, die nun sowohl Single-Sign-on als auch Volumenlizenzen unterstützen. Dazu kommen Premium Support sowie Onboarding.

Parallels Desktop 20 für Mac gibt es in Standard-, Pro- sowie Business- und Enterprise-Editionen, die laut Anbieter ab sofort verfügbar sind. Das Unternehmen bietet auch eine kostenlose Testversion an. Das AI-Paket ist nur in den Business- und Enterprise-Versionen enthalten.