Kyocera will seinen Partnern umfassende Absatzchancen bieten. Daher hat der Der japanische Drucker- und Kopiererhersteller auch die beiden Tochterunternehmen AKI und Alos in das aktuelle Verkaufs-Incentive unter dem Motto "Together" mit eingebunden.

Gemeinsam mit AKI und Alos hat der Konzern ein Portfolio geschaffen, dass den gesamten Dokumentenlebenszyklus abdeckt und sowohl Hardware- als auch Software-Lösungen wie DMS oder Druckmanagement bietet.

Extrapunkte in der Team-Wertung

Nach einer einmaligen Online-Registrierung sammeln Kyocera-Vertragspartner und die für das CHAP-Programm registrierten Händler Punkte, die dann gegen "attraktive Sachprämien" eingetauscht werden können.

Fachhandelunternehmen, die sich für das im Frühjahr 2023 vorgestellte Partnerprogramm "Kyocera Competence Partner" registriert hat, können zusätzlich zur Einzelwertung auch an einer Team-Wertung teilnehmen. Hier werden gesondert zusätzlich zur Einzelwertung Punkte vergeben.

Die Aktion läuft noch bis 30. September 2023. Registrierungen sind auch noch während der Laufzeit möglich. Alle qualifizierten Verkäufe werden auch rückwirkend bis zum 7. August 2023 gutgeschrieben.

