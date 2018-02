Als Location für sein Partner-Forum hat der Hersteller die Kalkscheune mitten in Berlin ausgewählt. In der denkmalgeschützten Maschinenfabrik sprachen Easy-Partner die anstehenden Projekte an, sie erörterten ihre bereits digitalisierten Geschäftsprozesse und diskutierten über ihre künftige Zusammenarbeit.

Außer Networking gab es natürlich auch zahlreiche Impuls-Keynotes, so zum Beispiel die von Prof. Dr. Axel Winkelmann von der Universität Würzburg, deren Fazit "Tradition ist kein Geschäftsmodell" lautete. Und selbstredend ließen es sich die Repräsentanten von Easy Software nicht nehmen, ihren Vertriebspartnern einen Einblick in ihre Strategie zu gewähren.

Mit der Digitalen Agenda hat Easy nämlich einen Handlungsrahmen bis zum Jahr 2021 vorgegeben, um die digitale Transformation in den nächsten Jahren aktiv mitzugestalten. Dabei sei die Digitalisierung mehr als ein technisches Thema, sie betreffe auch die Kultur im Unternehmen. "Die Digitalisierung ist von Menschen und für Menschen gemacht", sagte Thomas Cziesla, Head of Corporate Strategic Consulting bei der Easy Software AG.

In Zukunft möchte der Hersteller noch enger mit seinen Vertriebspartnern zusammenarbeiten. Das Ganze soll auf Augenhöhe geschehen, es geht um eine höhere Vertrauensbasis und stärkere Einbindung der Reseller in Kundenprojekten. Hierbei spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle: "Wie können wir gemeinsam in die Digitalisierung, um bestehen zu können?" fragte etwa Marcel Rosenbaum, Head der Easy-Business Unit Spirit, die in Berlin anwesenden Partner.

» Channel meets Cloud, 22. Februar 2018 Systemhäuser müssen Cloud-fähig werden, um ihren Kunden die passenden Lösungen anzubieten. Auf dem Channel meets Cloud -Kongress am 22. Februar 2018 in München zeigen Service Provider, wie das Cloud- und Managed-Service-Geschäft gelingt.

Hier anmelden!

Lesetipp: Channel meets Cloud

Und auch der Praxisteil kam nicht zu kurz. Im Workshop "Online Services" haben Partner gemeinsam mit Easy erarbeitet, wie sie mit XaaS gutes Geld verdienen können und was bei der Transformation zu Cloud-Providern beachten müssen. Reindel & Puchta, ein neuer Partner der Easy Software AG, stellte sein DMS-Projekt bei dem katholischen Hilfswerk missio vor. Die Herausforderungen bei diesem Kunden bestanden in der Mehrsprachigkeit, in der großen Heterogenität in Bezug auf IT-Fähigkeiten der Akteure und in der unzureichenden Technik. Projektleiter Roland Illigmanns brachte es mit folgendem Zitat auf den Punkt: "Wie kommuniziere ich mit einem Bischof in Burkina Faso, der über keinen Internet-Anschluss verfügt?"

Den würdigen Abschluss des Partner-Forums "EASY bewegt" bildete am Abend der Besuch des Quatsch Comedy Clubs.

Lesetipp: IT-Lösungsvertrieb ist ein Teamspiel