Übereinstimmenden Einschätzungen unterschiedlicher Marktanalysten zur Folge gehört Eset zu den drei wichtigsten Security-Software-Herstellern im Channel. Der slowakische Anbieter untermauert seine Verbundenheit mit der Reseller-Community mit der Partner-Roadshow durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Die Partner-Tour beginnt am 3. März 2020 im Automobil-Museum Dortmund. Letzte Station ist 14. Mai 2020 das Automobilmuseum Wien. Dazwischen macht Eset Halt in Hannover (24. März), in Norderstedt bei Hamburg am 31. März, in Böblingen bei Stuttgart (2. April), in Leipzig (30. April), in Ingolstadt (5. Mai) und in Luzern zwei Tage später.

Eingeladen sind mit Eset zusammen arbeitende Fachhändler, Distributoren, Service Provider und potenzielle Neupartner. An allen acht Stationen wird der Security-Anbieter seine neue Vertriebs- und Marketingstrategie sowie das aktuelle Lösungsportfolio vorstellen. Darüber hinaus möchte der Hersteller seinen Partnern die zur erfolgreichen Vermarktung dieser Produkte nötigen Impulse vermitteln.

Neue Vertriebs- und Marketingstrategie, modifiziertes Partnerprogramm

Denn die sich ständig verändernde Bedrohung durch Cyberangriffe zeigt eines ganz deutlich: Eine Antivirensoftware als Einzelkämpfer reicht längst nicht mehr aus. Der Verbund aus Malwareschutz, Verschlüsselung und Zugangskontrolle (Multi-Faktor-Authentifizierung) hat sich als das Maß aller Dinge herauskristallisiert. Eset betrachtet sich selbst als einer der wenigen Hersteller, der Partnern und deren Kunden ein komplettes Security-Portfolio anbieten kann.

Die Stellung als Security-Komplettanbieter möchte Esets Business Development Manager Michael Schröder mit konkreten Lösungen belegen. Besucher der Channel Days erhalten eine ersten Einblick in die neuen Eset-Produkte "Full Disk Encryption", "Secure Authentication "Endpoint Antivirus für Linux".

Weil sich der Security-Markt derzeit so rasant verändert, wird Maik Wetzel, Channel Sales Director von Eset Deutschland, auf den Channel Days das neue Partnerprogramm vorstellen und die Wünsche des Herstellers an seine Vertriebspartner darlegen. Unterstützt wird er dabei durch Thorsten Urbanski, Head of Communication & PR bei Eset Deutschland.

Die das neue Partnerprogramm begleitenden Kampagnen, Promotions und Incentives dürften den Besuchern Möglichkeiten aufzeigen, wie sie ihren Security-Umsatz steigern könnten. Während die Kampagne rund um das Sponsoring von Borussia Dortmund die Markenbekanntheit von Eset erhöhen soll, zielt die Endpoint-Kampagne auf den Schutz von Rechnern und mobilen Geräten ab

Online-Anmeldung zu einer der Fachhandelsveranstaltungen von Eset ist hier möglich. Die Besucherzahl ist wie gewohnt begrenzt, die Teilnahme kostenfrei. Für Verpflegung (Networking Lunch von 11:50 bis 13:20 Uhr) ist gesorgt. An die dreivierteltägige Veranstaltung schließen sich ein Umtrunk sowie die Besichtigung des jeweiligen Veranstaltungsorts, zum Beispiel des Audi Forums in Ingolstadt, an.