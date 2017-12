25 Händler, die ihren neuen Shop seit mindestens zwei Monaten betreiben, nahmen an der Umfrage der Deutschen Telekom teil. Wichtigstes Ergebnis der Erhebung: Eine deutliche Mehrheit der Exklusivpartner, nämlich 72 Prozent von ihnen, befürwortet das neue Konzept: "Im Schnitt konnten diese Partner ihren Festnetzumsatz um zehn und ihre Mobilfunk-Erlöse sogar um 15 Prozent erhöhen", sagte Bijan Esfahani, Leiter Telekom Partner bei der Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH. Die Teilnahme am neuen Partnerprogramm betrachten die Fachhändler als Chance zur Umsatzsteigerung und Imageverbesserung. Keiner der Exklusivpartner bereut seine Entscheidung und sie alle würden jederzeit wieder das neue Shop-Konzept realisieren.

Bei dem neuen Shop-Konzept ging es um eine "erlebnisorientierte Produktpräsentation" oder wie Karin Kranz, Leiterin Shop Management bei der Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH betont, um "emotionale Inseln, die mittels eingehender Beratung und Digitalisierung ein persönliches Kundenerlebnis zum Ausprobieren wie Zuhause bieten".

Lesetipp: Euronics wird Telekom-Pilotpartner

Doch auch rein digitale Elemente flossen in das neue Shop-Konzept ein. Besonders häufig und gerne wurde von den Exklusivpartnern die Online -Terminvereinbarung angenommen, also die den Kunden eingeräumte Möglichkeit, online einen festen Beratungstermin mit dem Verkäufer auszumachen. "Das spart Wartezeit und sorgt für hohe Kundenzufriedenheitswerte", betont Esfahani. Und wenn dann der Verkäufer auch noch mit hoher Beratungskompetenz punkten kann, kommen immer mehr Kunden in den Shop. "Das sind die Vorteile des stationären Handels", so Kranz ChannelPartner gegenüber. "Diese neuen Shops unserer Partner werden auch deswegen überdurchschnittlich häufig von Neukunden aufgesucht", ergänzt Esfahani.

Dabei sind die mit der Umgestaltung oder gar der Neukonzeption des Shops verbundenen Kosten schon beträchtlich: zwischen 10.000 und 25.000 Euro, zum Teil sogar darüber. Und dann gibt es auch noch eine Anlaufphase von durchschnittlich einem halben Jahr, bevor das neue Konzept wirklich greift und die Verkäufer eine höhere Abschlussquote erzielen, da kann sich der Return on Invest (RoI) schon über mehrere Jahre hinziehen.

Lesetipp: Systemhäuser für die Open Telekom Cloud gesucht

Dennoch, immer mehr Telekom-Partner drängen darauf, das neue Shop-Konzept umsetzen zu dürfen. Doch die Deutsche Telekom nimmt hier nicht jeden Händler in das Partnerprogramm auf, sondern prüft vorab, ob sich der Kandidat dafür überhaupt eignet. "Es gibt zum Teil längere Vorgespräche, der Business Case muss gegeben sein, wir wählen die richtigen Partner aus", so Esfahani.

Stand Ende 2017 werden rund 60 Telekom-Partner mit dem neuen Shop-Konzept aufwarten können. "Bis Ende 2018 wollen wir etwa 50 weitere Exklusivpartner 2.0 sowie 30 Fachmärkte im neuen Programm umgesetzt haben", äußert Esfahani seine Ziele zum Neuen Jahr. Er gibt auch ChannelPartner gegenüber ehrlich zu, dass nicht all seine Erwartungen 2017 erfüllt wurden. Für 2018 peilt er eine 30-prozentige Umsatzsteigerung in den neuen Shops an.

Lesetipp: Neues Telekom-Partner-Konzept bei Expert

Dabei nimmt er selbstverständlich die Anregungen der Partner ernst und er möchte das neue Shop-Konzept so ergänzen, dass der Handel dadurch gestärkt wird und sich seine Zukunftsfähigkeit bewahrt. "Unser neues Konzept richtet den Handel auch auf künftige Kundenanforderungen aus, und es integriert die verschiedenen Absatzkanäle", so schließt Kranz ihre Ausführungen zum einjährigen Bestehen des "Exklusivpartner-Programms 2.0".

» Die Zukunft des IT-Vertriebs Der IT-Vertrieb wandelt sich. Vertriebsexperte Oliver Wegner hilft Ihnen, die Kompetenzen und Fähigkeiten zu erwerben, um auch den anspruchvollsten Kunden zufrieden zu stellen. Hier anmelden!

Esfahani erwähnt noch das "Mystery Shopping" der Deutschen Telekom bei den 60 angeschlossenen "Partnern 2.0". Und auch aus diesen Aktivitäten gewann der Carrier eindeutige Erkenntnisse: "Das Beratungsniveau in diesen neuen Shops ist sehr hoch, beinahe so hoch wie in unseren eigenen Flagship-Stores, und das trotz der im Vergleich dazu geringerer Verkaufsfläche", lobt der Channel-Chef seine ausgewählten Partner.

Lesetipp: Erster Shop im neuen Look