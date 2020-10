Bestehende WatchGuard-Reseller und die durch die Panda-Akquisition neu hinzugekommen Vertriebspartner können seit dem 1. Oktober 2020 die gesamte vereinigte Produktpalette bei den WatchGuard-Distributoren ADN, Allnet, Also und Nuvias bestellen. Die bisherigen Endpoint-Security-Lösungen von Panda sind einzeln oder als Bestandteil des Lösungspakets WatchGuard Passport erhältlich. In Kombination mit der Total Security Suite von WatchGuard können Partner ihren Kunden nun ein Komplettportfolio für umfassende Sicherheit vom Netzwerk bis hin zum Endpunkt anbieten.

Darüber freut sich Michelle Welch, Senior Vice President of Marketing bei WatchGuard: "In den vergangenen Wochen haben wir alles darangesetzt, unseren Partnern die neue Cross-Selling-Möglichkeit so schnell wie möglich zu erschließen. Dies ist vor allem im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Managed Service Providern (MSPs) ein entscheidender Meilenstein. Dank der Erweiterung unseres Portfolios können wir nicht zuletzt unsere Attraktivität in dem Bereich konsequent steigern."

"Unserem Ziel, eine einheitliche Sicherheitsplattform, zum Schutz von Netzwerken, Endpunkten und Identitäten anzubieten, sind wir einen großen Schritt nähergekommen. Partner, die den schnellen und einfachen Zugang zu branchenführenden, beliebig kombinierbaren Lösungen für End-to-End-Security aus einer Hand suchen, kommen am WatchGuardOne-Programm jetzt nicht mehr vorbei", da ist sich Welch ganz sicher.

Einer der Panda-Partner, der davon Gebrauch machen möchte, ist die BOC IT-Security GmbH aus Fulda. Geschäftsführer Bernd Och kann es kaum erwarten, mit den neuen Endpoint-Protection-Lösungen des WatchGuard-Portfolios auf seine Kunden zuzugehen: "Für vollumfänglichen Schutz von Unternehmen muss heutzutage jeder Angriffsvektor im Auge behalten werden - sowohl das klassische Netzwerk-Gateway als auch die Endgeräte. Da kommt es uns natürlich entgegen, dass wir jetzt alle dafür passenden Sicherheitsdienste aus einer Hand erhalten", so Och weiter.

WatchGuardOne-Partnerprogramm wird angepasst

Der Erweiterung des Lösungsportfolios trägt auch das WatchGuardOne-Partnerprogramm Rechnung. Zu den bestehenden Spezialisierungen "Netzwerksicherheit", "Sicheres WLAN" und "Multifaktor-Authentifizierung" kam nun "Endpoint Security" hinzu. In diesen vier Feldern gilt damit der qualitativ gleiche Vertriebssupport. Produktzertifizierungen sollen alle WatchGuard-Reseller au den gleichen Stand der Technik bringen.

Bisherige Panda-Vertriebspartner können ihr Know-how über zusätzliche Spezialisierungen ausbauen oder nur ihrem Produktbereich "Endpoint Security" treu bleiben - sie erhalten auf jeden Fall ihren WatchGuardOne-Status und könne sich auf diese Weise finanzielle Anreize sowie Unterstützung bei Verkauf, Marketing und technischen Fragen zu sichern. Hürden in Form von Mindestumsätzen oder Vorgaben hinsichtlich des Vertriebs des Produktportfolios gibt es keine.

Bisherige WatchGuard-Partner bekamen seit Juni 2020 die Gelegenheit, sich im Rahmen des "Panda Security Early Access Programs" über die Panda-Lösungen zu informieren. Mehr als ein Viertel von ihnen ist nun in der Lage, über die Adaptive Defense 360 - Plattform auch die Endpoint-Lösungen von Panda zu vertreiben.

Mit dem "WatchGuardOne"-Partnerprogramm möchte der Security-Hersteller Eintrittsbarrieren für seine Partner senken und einen "hohen" Return on Invest garantieren. Interessenten können sich an ihre Channel-Account-Manager wenden.