Vor allem Firmen und Selbstständige, die in Sachen Cloud Computing unterwegs sind, "profitieren" von der Krise. Denn Cloud-Services werden seit März 2020 enorm stark nachgefragt. Partner aus dem alternativen Cloud-Lager können derartige Dienste in mindestens genauso hoher Qualität liefern wie die großen Hyperscaler, wie das Bespiel des Linode-Resellers Virtexxa aufzeigt.

Abseits von AWS, Google Cloud und Microsoft Azure

Statt sich bei den üblichen Verdächtigen nach Cloud-Servern umzusehen, also bei AWS, Google Cloud oder Microsoft Azure, ziehen KMUs aus den Bereichen SaaS, E-Commerce, Streaming und Social Media, Managed Hosting, MSP, Entwicklung und Systemintegration auch Angebote von alternativen Providern zunehmend in Betracht, so die Marktforscher von 451 Research in ihrer Studie "Trends bei Managed Services und Hosting Report 2020". Oft sind diese Offerten günstiger und passen viel besser - wie das Beispiel von Virtexxa Cloud Services zeigt. Aus dem Linode-Kunden der ersten Stunde ist er relativ rasch ei Partner des alternativen Cloud Providers geworden.

Virtexxa betreibt Cloud Hosting

Virtexxa wurde von Bernd Hilmar ins Leben gerufen, er ist seit 1999 im Webhosting Geschäft tätig. Damals gründete er sein erstes Start-up in Wien. Nach dem Verkauf dieses Unternehmens im Jahr 2015 wurde Hilmar erneut vom unternehmerischen Eifer gepackt. Zwei Jahre später gründete er die in Rumänien ansässige Firma Virtexxa Cloud Services, die unter der Marke ihost24 Webhosting anbietet.

Neben Managed Hosting Services offeriert ihost24 E-Mail-Dienste, IaaS, PaaS sowie die Registrierung und Verwaltung von Domain-Namen. "Eines meiner Ziele bei der Gründung von Virtexxa war die Konzentration auf das, was wir am besten können - Web, Domain und E-Mail Hosting-Services", so Hilmar. "Ich wusste, dass es keinen Sinn macht, eine Cloud-Infrastruktur selbst zu betreiben, wenn es bereits wirklich gute Infrastrukturdienste gibt. Außerdem wollten wir ein ausgeklügeltes Control Panel, es aber nicht selbst erstellen".

Da fiel sein Blick auf das Angebot von Linode, dem alternativen Cloud-Hoster mit Sitz in Philadelphia und mit Rechenzentren auf der ganzen Welt, darunter auch in Frankfurt. "Ich suchte bei Google, und das erste, was mir auffiel, war, wie die Website von Linode Entwicklern hilft, wichtige Informationen zu erhalten. Das sagte mir viel über die Prioritäten des Unternehmens und seine serviceorientierte Kultur."

Linode hilft mit Linux-Instanzen in der Cloud

Linode hat diverse Cloud-Lösungen für Unternehmen parat, darunter Standard-VMs, dedizierte CPUs, Objektspeicher, GPUs und Kubernetes, alles auf Open Source-Basis. Natürlich haben wir verglichen - AWS war viel teurer, und ihre Preispolitik ist sehr unübersichtlich. Die von Linode ist dagegen leicht verständlich", so Hilmar weiter. Anwender können sich das Preisgefälle anhand eines interaktiven Preisvergleichs selbst ansehen.

Außerdem bietet Linode auch einen sogenannten "24x7x365"-Kundensupport, den Mitarbeiter am Hauptsitz in Philadelphia leisten. Bernd Hilmar zeigt sich von diesem Kundendienst über sechs Zeitzonen hinweg beeindruckt. Insbesondere ist er ein Fan des Linode Cloud Manager, der eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet, um neue Instanzen zu erstellen, Infrastruktur, Benutzerkonten, Abrechnung und Zahlungen zu verwalten und Support Tickets einzureichen.

Seit 2019 hat der Linode auch ein spezielles Partnerprogramm für Agenturen, Systemintegratoren, Unternehmensberater, Gründerzentren und Entwickler eingerichtet und auch hier schlug Vertixxa als einer der ersten zu.

Ein Rechenzentrum in Frankfurt

Der Großteil der Kunden des Linode-Partners befindet sich in Deutschland, Österreich und Rumänien und die sind durchaus anspruchsvoll. Mittlerweile betreibt der IT-Dienstleister seine wichtigsten Managed Services auf Linode und nutzt je nach Kundenbedarf Rechenzentren in Frankfurt, London oder Newark. "Unsere Kudnen senden saisonale Push-Benachrichtigungen an bis zu 800.000 Empfänger, was den Verkehr mit mehr als 10.000 Verbindungen pro Sekunde wirklich hochtreibt", erklärte Hilmar. Diesen Datenverkehr kann die Linode-Technologie bewältigen: Eine Lösung mit zwei NodeBalancern kann automatisch mit der steigenden Last umgehen und sicherstellen, dass Websites auch unter starker Belastung hoch verfügbar bleiben.

Es müssen nicht immer die großen Hyperscaler sein

Am Beispiel von Virtexxa Cloud Services und Bernd Hilmar wird ersichtlich, dass es nicht immer die großen drei der Cloud Branche sein müssen, um den Ansprüchen der Anwender gerecht zu werden. Alternative Anbieter wie Linode begegnen ihren Kunden auf Augenhöhe und stehen den großen Hyperscalern in nichts nach. In der Regel sind Support und Preisgefüge sogar vorteilhafter - ein guter Grund, sich das alternative Angebot - auch und gerade für Partner - genauer anzusehen.