Außergewöhnlich dabei ist, dass diese Vertriebsvereinbarung auf zwei Jahre begrenzt ist, und nur für Frankreich gilt. Zwar haben beide Unternehmen ihren Hauptsitz in Frankreich (Axians über ihre Muttergesellschaft Vinci Energies), sind aber gleichzeitig europaweit vertreten.

In Frankreich kamen beide Unternehmen bei einigen Großprojekten miteinander in Berührung - bei der Installation von Systemen zur Sicherung von Zugängen und von digitalen Identitäten der Anwender bei Kunden aus der Industrie und dem Gesundheitssektor. So wurden zunächst zwölf Personen aus der französischen Axians-Mannschaft ausgesucht, um auf Basis der Wallix Pam4all-Plattform die Zugänge bei Kunden zu sichern.

Über die Partnerschaft mit Axians möchte Wallix in Frankreich mehr Industriekunden für die eigenen Security-Lösungen gewinnen. Das erscheint dem Anbieter realistisch, weil im Zuge der digitalen Transformation immer mehr Technologien wie Internet der Dinge (IoT), Cloud-Dienste, Big Data Analytics, Blockchain, künstliche Intelligenz (AI), Cybersicherheit sowie Lösungen zur Reduktion des CO 2 -Ausstoßes zum Einsatz gelangen.

In Deutschland und in der Schweiz hat sich die Vinci-Energies-Tochter für andere PAM-Anbieter (Privileged Access-Management) entschieden, derer Lösungen im Axians-eigenen Security Operations Center (SOC) in Basel im Einsatz sind. "Das zeigt, wie dezentral und lokal kundenfokussiert wir unser Portfolio ausrichten", betont Nils Lühe, Leiter Communications & Marketing bei Axians Deutschland, ChannelPartner gegenüber.

Das europaweite Partner-Netzwerk von Wallix

Derzeit besteht das Partnernetzwerk von Wallix aus über 300 international agierenden IT-Dienstleistern: Distributoren, Resellern, Systemintegratoren, Service Providern und Beratungsunternehmen. In Deutschland arbeitet Tech Data als einziger Distributor mit Wallix zusammen. Zu den größten Wallix-Vertriebspartnern hierzulande gehören: Bechtle, CampusLan, Datakom und Microcat. (rw)



