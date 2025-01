StackIT, die Cloud-Abteilung von Schwarz Digits, der IT-Division der Schwarz-Gruppe, hat nach Google einen weiteren US-amerikanischen Software-Anbieter überzeugt, die eigenen Lösungen in die datensouveräne Cloud-Landschaft nach Neckarsulm zu transferieren. Es ist die Business Intelligence-(BI) und Analytics-Plattform "MicroStrategy One", die nun stark regulierten europäischen Kunden bei StackIT zur Verfügung steht.

Der Schwarz-Konzern (Lidl, Kaufland) ist selbst bereits seit mehreren Jahren Nutzer der BI-Lösungen von MicroStrategy und kennt daher deren Potential. "Nun können auch unsere Kunden von den KI-gestützten Werkzeugen von MicroStrategy profitieren", meint Bernie Wagner, CEO bei StackIT und Bereichsvorstand bei Schwarz Digits. Ihn hat vor allem die Option überzeugt, sich über natürliche Sprache neue Erkenntnisse aus den vorhanden Geschäftsdaten zu "ziehen". Der AI-Chatbot von Microstrategy macht dies möglich.

Dabei verlassen die Daten nie den europäischen Raum: "Unsere europäischen Kunden können unsere bei StackIT gehostete Lösung in der Gewissheit nutzen, dass ihre Geschäftsinformationen DSGVO-konform sind", betont MicroStrategy-CEO Phong Le.

