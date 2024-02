Wer einen Channel Excellence Award mit nach Hause oder in die Firmenzentrale nehmen darf, der gehört zu den Topadressen des deutschen ITK-Channels. In insgesamt 13 Hersteller- und fünf Distributionskategorien haben ChannelPartner in Zusammenarbeit mit den Marktforschern von Context wieder die begehrten Auszeichnungen verliehen. Die Sieger der jeweiligen Kategorien bekamen den Channel Excellence Award, alle die es trotz strenger Auswahlkriterien ins Ranking geschafft haben, wurden mit dem Label "Preferred Vendor bzw. "Preferred Distributor" geehrt.



Der Channel macht sich bereit für die große Gala zur Vergabe der Channel Excellence Awards im Münchner Varieté-Theater GOP.

Die Refurbishing-Experten Marco Kuhn (BB-Net) und Ralf Schweitzer (GSD Remarketing).

Tim Kartali (Ionos) und Sebastian Weipert (Impossible Cloud) inspizieren schon einmal den Festsaal.

Das Context-Team rund um Adam Simon, Amanuel Dag und Howard Davies haben für die Channel Excellence Awards wieder hervorragende Arbeit geleistet.

Kleiner Vorgeschmack auf die kulinarischen Höhepunkte.

Empfang im Foyer bevor es dann gleich in den großen Saal im GOP geht.

Das GOP-Team sorgt für reichlich Getränkenachschub.

Regina Böckle (ChannelPartner) freut sich bereits auf den Vortrag von Adam Simon (Context).

Armin Weiler, Saskia van der Kraaij und Thomas Jank (alle ChannelPartner) warten schon gespannt auf die Gäste.

Marcel Klein (PlusServer) hat sich schon die neuen Kontaktdaten von Werner Schwarz (nun bei ACP) notiert.

Beste Stimmung bei Paola Cáceres und Jerome Anthony Lewetz (beide Soft & Cloud).

Christoph Gmeiner (SanData) und Khaled Thaler (Hirschtec) kennen sich noch als gar nicht so alten Computacenter-Zeiten.

Das Akrobaten-Team vom GOP beindruckt durch Nummern aus dem aktuellen Programm "Wilderness".

Moderatorin Viola Weiss begrüßt die Gäste.

Kathrin Graunke (CDS Service) mit Stefanie Gundlach und Judith Öchsner (beide DexxIT).

Viola Weiss und Ronald Wiltscheck (ChannelPartner) lassen sich von Howard Davies und Amanuel Dag (beide Context) die Marktlage erklären.

Dem festlichen Anlass angemessen schick mit Fliege: Peter Neumeier (Eset) und Andreas Bortoli (C-entron).

René Hofmann (Securepoint) und Nadine Trenz (EDV-Partner).

Gerry Steinberger (HPE) und Walter Lenz (SanData).

Volles Haus im GOP.

ChannelPartner-Chefreporter Armin Weiler und Moderatorin Viola Weiss stimmen die Gäste auf die Vorspeise ein.

Martin Mayr (Cancom), Nina Sladky (Cancom), Christina Decker (Trend Micro) und Nicholas Pook (Trend Micro).

Alexander Mayer-Benz (Synnaxon) mit Ceylan Sonntag (Schneider Electric) und Maria Kornhoff (ChannelPartner).

Thomas Boll (Boll Europe), Peter Marwan (ChannelPartner) und Joachim Walter (Boll Europe).

Beindruckende Akrobatik mit Fahrrad.

Helles oder Pils? Peter Marwan und Ronald Wiltscheck (beide ChannelPartner) haben eine intensive Testreihe gestartet.

Jürgen Brumbauer (Also) und Juliane Pälmer (Avepoint).

Karl-Alexander Milokovic (Dell) mit Stefan Langhirt (Profi Engineering Systems).

Markus Senbert und Michael Schwidder (beide Sysob).

Benjamin Scuderi (M.K. Electronic) erklärt Howard Davies (Context) und Achim Heisler (A-H-S) die Feinheiten der Ersatzteildistribution.

Santosh Wadwa (Fujitsu). Thomas Peter (Reiner SCT) und Julius Berger (Fujisu) haben ein Plätzchen an der Bar gefunden.

Bernd Groger (Konica Minolta) und Amanuel Dag (Context).

Gerry Steinberger (HPE) mit Thomas Jank (ChannelPartner).

Die Sieger der Channel Excellence Awards 2024!

Katja Neumann (Vertiv) und Gerald Holler (Compris).

Sascha Bick (Brother) mit Thomas Duda (Soeldner Consult).

Jörg-Stefan Schmitt (Brother) und Katja Neumann (Vertiv).

Oliver Reiter und Stefanie Hoydem (beide Systeam).

Das euphorische Moderatorenquartett mit Peter Marwan, Armin Weiler, Viola Weiss und Ronald Wiltscheck und ihr hochgeschätztes Publikum!

Geballte Ostalb-Power: Andreas Schürger (Extra Computer), Peter Marwan (ChannelPartner), Rüdiger Grund und Betül Seydioglu (beide Extra Computer).

Alte Freunde kann niemand trennen: Alexander Mayer-Benz (Synaxon) mit seiner Ex-Kollegin Maria Kornhoff (ChannelPartner).

Volker Mitlacher (Systeam) und Alexander Mayer-Benz (Synaxon).

Christian Seidl (Tie Kinetix), Armin Weiler (ChannelPartner), Detlev Henning (TransPRent), Sandra Hilt (Hilt Con) und Karsten Kunert (ChannelPartner).

Daumen hoch! Eindeutiges Urteil zur Veranstaltung von Sebastian Lacour (Veeam) und Friedrich Pollert (Synaxon Akademie).

Pascal Kube (Mahr EDV) mit Ronald Wiltscheck (ChannelPartner).

Immer ein Anziehungspunkt: Die Fotowand!

Viola Weiss freut sich mit den Veranstalterinnen Mirja Wagner und Daniela Stack (beide Foundry) über einen rundum gelungenen Abend.

Das Team von Foundry/ChannelPartner wünscht guten Heimweg und ein erfolgreiches 2024!

Im Varieté-Theater GOP in München gab es bei der festlichen Gala nicht nur Höchstleistungen des Channels zu bestaunen. Auch die Artisten des GOP zeigten spektakuläre Nummer aus ihrem aktuellen Programm "Wilderness".

Aller Ergebnisse der Channel Excellence Awards 2024 gibt es hier.