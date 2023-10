Zur Systeam-Hausmesse "Inform" gehört natürlich auch eine zünftige Party. Nach einem langen und interessanten Messetag im Energiepark in Hirschaid feierten die Systeam-Mitarbeiter mit ihren Gästen in der Brose Arena in Bamberg bis spät in die Nacht, begleitet von der Party-Band "Heaven".

Am Folgetag der Hausmesse erfreut Systeam die Gäste immer mit einem interessanten Rahmenprogramm in und um Bamberg. So konnte eine Teilnehmergruppe beispielsweise Bambergs kleinste Brauerei "Hopfengarten" besichtigen - natürlich mit Verkostung der exklusiven Erzeugnisse!