Pascal Cronauer hat als Head of European Sales bei ShardSecure angefangen. Er war zuvor fast sechs Jahre - zunächst als Country Manager, dann als Regional Director bei LogPoint tätig. Davor arbeitete Cronauer über vier Jahre als Technical Director beim SIEM-Anbieter LogRhytm. Frühere Stationen siner Laufbahn waren bei Alienvault, der Defense AG und Protea Networks.

Damit bringt Cronauer für seine neue Aufgabe über 16 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Bereich Cybersicherheit mit. Er wird seiner Tätigkeit von München aus nachgehen. "Europa steht vor einzigartigen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit, vor allem in Bezug auf die Einführung der Cloud", sagt Cronauer. "Die Microshard-Technologie von ShardSecure bietet eine einzigartige Lösung, um eine sichere Cloud-Nutzung zu ermöglichen und gleichzeitig den Datenschutz zu gewährleisten. Die Dateneigentümer behalten darüber hinaus die Kontrolle über ihre Daten." Damit biete sich ShardSecure als Lösung für Unternehmen an, die Sicherheitsbedenken haben, wenn sie in die Cloud gehen.

Die Microshard-Technologie von ShardSecure zerlegt Daten laut Anbieter durch "digitales Schreddern" in sogenannte Microshards, Datenschnipsel, die zu klein sind, um vertrauliche Daten zu enthalten. Diese Microshards werden zudem mit anderen Daten gemischt und an mehrere Speicherorte nach Wahl des Kunden verteilt. Vertrauliche Daten sollen für Unbefugte so unverständlich bleiben. Außerdem könnte sie bedenkenlos für Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen freigegeben werden. Nicht zuletzt soll der Ansatz die Auswirkungen einer Kompromittierung drastisch reduzieren, da abgeflossene Daten für den neuen Besitzer unlserlich sind und damit keinen Wert haben.

"Es ist uns eine Freude, Pascal in unserem Team willkommen zu heißen", erklärt Bob Lam, CEO und Mitbegründer von ShardSecure. "Er wird eine strategische Rolle dabei spielen, uns dabei zu helfen, unser schnelles Wachstum aufrechtzuerhalten und unsere Präsenz in EMEA auszubauen. Seine einzigartige Mischung aus Erfahrung macht ihn zur perfekten Wahl für die Leitung unserer EMEA-Vertriebsorganisation."

