Die Prianto GmbH freut sich, ab sofort die Passwort-Verwaltungs-Software "Password Safe" von Mateso als Value Added Distributor (VAD) vertreiben zu dürfen. Durch die vielfältigen Einsatz- und Integrationsmöglichkeiten ergänzt Password Safe das Security Portfolio des Münchner VADs in Bereichen wie Passwort- und Identity-Management bis hin zu Privileged Access und Account Management.

William Geens, Geschäftsführer der Prianto GmbH, meint zu seinem neuen Lieferanten: "Die Lösung ist ausgereift und bietet sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Identity Management. Das Mateso-Team hat den Willen zum Wachstum und investiert in sein Team. Wir möchten als Distributionspartner in enger Zusammenarbeit mit Password Safe gemeinsam mit unseren Reseller-Partnern die ausgezeichneten Wachstumsmöglichkeiten am Markt erfolgreich nutzen."

Bisher war "Password Safe" von Mateso nur bei dem Value Added Distributor Sysob erhältlich.