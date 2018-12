Rechenbeispiel: Ein 6-stelliges Passwort in 6,8 Sekunden

Gehen wir davon aus, dass Ihr Passwort eine Länge von 6 Zeichen hat und - wie oft der Fall - nur aus Kleinbuchstaben besteht. Das bedeutet, es kann aus 26 verschiedenen Zeichen bestehen, was bei 6 Zeichen Passwortlänge insgesamt 308.915.776 (also fast 309 Millionen) Kombinationen zulässt. Das hört sich zunächst nach sehr viel an, doch sind beispielsweise mit einem Quad-Core, der auf 3 GHz übertaktet wurde, 45.423.600 Tastenanschläge pro Sekunde möglich. Schwächere CPUs mit weniger Kernen erreichen leicht immerhin die Hälfte davon. Für das 6 Zeichen lange Kennwort benötigt die Quad-CPU lediglich 6,8 Sekunden. Besteht Ihr Kennwort aber aus Klein- und Großbuchstaben und Zahlen, gibt es bei 6 Zeichen schon 56.800.235.584 Kombinationsmöglichkeiten. Um das Passwort zu knacken rechnet die Quad-CPU jetzt rund 21 Minuten. Bei 7-stelligen Passwörtern werden aus den 21 Minuten fast 22 Stunden. Für 8 Zeichen würde unsere Quad-CPU fast 2 Monate brauchen; für 10 Zeichen fast 600 Jahre. Sonderzeichen und jede weitere Stelle verlängern die Berechnung um ein Vielfaches.



Warum Brute-Force trotzdem immer beliebter wird

Rechner werden immer schneller und stemmen die Berechnungen in immer kürzerer Zeit. Außerdem geht der Trend hin zu Grafikkarten, die diese Aufgabe noch schneller erledigen. Zudem stellt unsere Rechnung nur die maximale Berechnungsdauer dar, wenn also die gesuchte Kombination zufällig die letzte aller berechneten Möglichkeiten ist. Der Zufall könnte bereits die erste berechnete Kombination zum Volltreffer werden lassen, was allerdings extrem unwahrscheinlich ist.