Mit Roger Bieler als Managing Director ist der Wechsel an der Spitze der Exclusive Networks Switzerland AG vollzogen. Nachdem bekannt wurde, dass Patrick Pister das Unternehmen verlassen wird, stellt die Exclusive Group nun einen passenden Nachfolger für die Leitung der Schweizer Niederlassung des Spezialdistributors vor.

Umfassende Management-Erfahrung

Roger Bieler gilt als Profi mit langjähriger Distributions- und Managementerfahrung und übernimmt in der Schweiz ein zügig wachsendes Unternehmen, meldet die Exclusive Group. Bieler konnte in zehn Jahren bei ARP, Mitglied der Bechtle Gruppe, und davor fast neun Jahre beim Broadliner Also seine Expertise belegen, international und national agierende Teams kompetent zu führen und Unternehmen auf Erfolgskurs zu bringen.

"Ich bedauere den Entschluss von Patrick Pister, die Exclusive Networks zu verlassen und bedanke mich sehr bei ihm, da er unsere Schweizer Niederlassung mit viel Fachkenntnis und Fingerspitzengefühl durch eine wichtige Wachstumsphase geführt hat", erklärt Marcus Adä, Regional Manager DACH, bei Exclusive Networks. "Es freut mich, dass wir mit Roger Bieler zeitnah einen geeigneten Nachfolger gefunden haben. Mit ihm steht jetzt ein Mann an der Spitze, welcher für die nächste Entwicklungsstufe des Unternehmens die besten Voraussetzungen mitbringt.

"Mir ist bewusst, welche Ziele Exclusive Networks in der Schweiz erreichen will", betont der neue Schweizer Geschäftsführer Roger Bieler und fügt hinzu: "Wir werden hart daran arbeiten, unsere Marktposition weiter auszubauen und zu stärken."