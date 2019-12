Patrick Schnell hat im November als Channel Manager DACH bei Yubico angefangen. Der gebürtige Stuttgarter steuert nun die Sales-Aktivitäten des schwedischen Anbieters hardwarebasierter Authentifizierungslösungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Dazu bringt er über 10 Jahre Erfahrung im Channel mit. Zuletzt war er fast vier Jahre bei Ingram Micro als Business Development Manager beschäftigt.

"Yubico ist ein innovatives und dynamisches Unternehmen, das die Zukunft des Internets nachhaltig zum Positiven verändert. Nicht zuletzt ist ein großer Erfolg in diesem Jahr, dass das W3C (World Wide Web Consortium) und die FIDO Allianz - in der Yubico Hauptmitglied ist - bekannt gaben, dass die Spezifikation Web Authentication (WebAuthn) nun ein offizieller Web-Standard ist", begeistert sich Schnell für seine neue Aufgabe. Insgesamt sei die Resonanz in der DACH-Region bisher vielversprechend. Ziel sei es nun, die Vorteile sicherer Authentifizierung Unternehmen und Konsumenten weiterhin näher zu bringen.

Dazu hatte Yubico sein regionales Team bereits im Frühjahr mit Alexander Koch erweitert. Er füllt seitdem die Rolle als Vice President Sales DACH & CEE aus und blickt zufrieden auf das Geschäftsjahr 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurück: "Das deutschsprachige Yubico-Team ist stolz, dass wir unsere Marktposition stärken konnten - das Feedback unserer Kunden gibt uns Recht, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und die Themen Hardware-Authentifizierung und passwortloser Log-in immer mehr an Bedeutung gewinnen werden."