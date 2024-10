Der international agierende Distributor Pax8 Inc. aus Colorado - mit Niederlassung in Frankfurt am Main -führt ab sofort auch die Programme von Commvault auf seinem Cloud-Marketplace. Commvault Systems Inc., US-amerikanischer Anbieter für Cyber-Resilienz und Datensicherung für Hybrid-Cloud-Unternehmen, verspricht Daten schnell und unternehmensweit wieder herstellen zu können.

Sicherung und Schutz

Commvault Cloud vereint Datensicherung und -verwaltung in einer einzigen Lösung. Nutzer haben die vollständige Kontrolle darüber, wo ihre Daten gespeichert werden. Sie können ein Land auszuwählen, das einer Microsoft-Azure- oder Oracle-Cloud-Infrastructure (OCI)-Region entspricht, die eine Datenresidenz im jeweiligen Land ermöglicht. Darüber hinaus besteht eine flexible Auswahl zwischen primären oder sekundären Speicher-Tiers für die Daten. Mithilfe von KI werden Daten gesichert und geschützt, ganz gleich wo sie sich im Unternehmen befinden, wirbt Pax8.

Für MSPs und MSSPs bietet Commvault auch kleineren Unternehmen eine Top-Tier-Datensicherung an, mit Sicherheit und Kontrolle auf Enterprise-Niveau. Partner von Pax8 können so ihren Kunden über den Marketplace Funktionen zur Verfügung stellen, die sonst nur großen Unternehmen vorbehalten sind. Zudem verspricht Pax8 ein minimiertes Risiko, geringere Ausfallzeiten und Administrationskosten.

Erweiterung des Angebots für MSP

"Commvault Cloud ist das einzige Produkt im Pax8-Marketplace mit einem Backup für Salesforce", wirbt Ryan Burton, Vice President Marketplace Vendor Strategy bei Pax8, für den neuen Partner. "Überdies schützt Commvault Cloud eine breite Palette von Cloud-, On-Premises- und Hybrid-Umgebungen und -Applikationen, einschließlich Microsoft Dynamics und Microsoft Entra ID. Commvault-Produkte bieten Flexibilität und Freiheit in der Konfiguration, die unsere Partner von einer Lösung zur Datensicherung erwarten."

"MSPs sind eine entscheidende Säule in Commvaults Channel-First-Strategie und für unsere zukünftige Geschäftsentwicklung", erklärt Alan Atkinson, Chief Partner Officer bei Commvault. "Wir freuen uns, dass Pax8 als neues Mitglied unserem wachsenden Partner-Ökosystem beitritt und dass wir nun Teil des Pax8-Marketplace sind."