Erst vor wenigen Tagen hat Pax8 seinen neuen Marketplace eingeführt. Der Distributor und Software-Vermarkter spricht "Shopping der nächsten Generation" für Managed Service Provider. Mit dem neuen Marktplatz sollen Partner die Bedürfnisse ihrer Kunden besser verstehen und so Wachstumschancen erschließen können. Dabei hat das Unternehmen auch großer Erwartungen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

KI soll nun bei Pax8 im oberen Management fest verankert werden. Dazu hat das Unternehmen den Posten des Chief AI Officers neu geschaffen. Der bisherige Senior Vice President Engineering, Eric Stevens, übernimmt die Aufgabe. In dieser Funktion berichtet er an den erst kürzlich zum CEO ernannten Scott Chasin (ChannelPartner berichtete).

Vision des KI-gestützten Marktplatzes

Eric Stevens leitet neben dem KI-Team auch die Teams für Datenanalyse, Entwicklung und Wissenschaft. Darüber hinaus soll der neue KI-Chef Pax8 durch das komplexe Feld der Künstlichen Intelligenz navigieren. Seine Teams werden Richtlinien für den verantwortungsvollen und ethischen Einsatz von KI festlegen und die Unternehmensstrategie für alle KI-Initiativen überwachen.

Stevens sieht in seiner neuen Rolle eine enorme Chance und eine spannende Herausforderung: "KI ist dabei, die Welt komplett zu revolutionieren, und die Vision eines KI-gestützten Marketplace darf nicht unterschätzt werden", meint er.

CEO Scott Chasin sieht in dem neuen Posten eine Schlüsselposition: "Die fortlaufende Investition in die KI-Fähigkeiten unseres Marketplace zeigt den strategischen Einfluss, den KI auf Pax8, unsere Partner und die Branche hat", so der Pax8-CEO. Dies werde die Art und Weise, wie der Pax8-Marketplace Mehrwert liefert, erheblich verändern.

