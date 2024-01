Robert Belgrave ist bereits seit 2021 als Chief People Officer/HR Manager bei Pax8 an Bord, als seitdem sein Unternehmen Wirehive durch den VAD übernommen wurde. Als Pax8-COO soll er nun ganz eng mit der Firmenleitung zusammenwirken, um die Unternehmensstrategie aktiv voranzutreiben und die angepeilten Ziele zu erreichen. Er wird weiterhin an den Pax8-CEO (Chief Executive Officer) John Street berichten.

Als Senior Vice President war McIlhany bereits die vergangenen zwei Jahre für die Produktstrategie von Pax8 zuständig. In ihren Verantwortungsbereich fällt auch der neue Cloud-Marktplatz, den Pax8 auf der "Beyond 2023"-Veranstaltung seinen Resellern zum ersten Mal präsentierte.

In ihrer neuen Rolle als CPO wird McIlhany nicht das globale Produktmanagement leiten, sondern auch die Produktstrategie gestalten, die Technologie-Roadmap entwerfen und die Umsetzung dieser Roadmap überwachen. Sie soll die Gesamtausrichtung von Pax8 mitlenken und für eine nahtlose Abstimmung zwischen den Technologie- und Geschäftsstrategien sorgen. McIlhany ist dem Chief Technology Officer (CTO) Scott Chasin unterstellt.

Neubesetzungen auch in Europa

Auch in der EMEA-Region (Europa, Nahost, Afrika) besetzte Pax8 einige Führungspositionen neu. Andrew King wurde zum EMEA Senior Director des neugeschaffenen ISV Sales Strategy-Teams berufen. Zum neuen EMEA-Director of Strategy wurde Alvaro Robles ernannt. Während Andrew King an den Pax8-EMEA-Chief Revenue Officer (CRO) Phylip Morgan berichtet, ist Alvaro Roberts unmittelbar dem EMEA-CEO Harald Nuij untergeordnet.

