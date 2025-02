Pax8 stellt hat ein neues EMEA Centre of Excellence vorgestellt. Das Kompetenzzentrum soll Innovation fördern und das Geschäft von Partnern sowie deren Kunden mit den neuesten Ansätzen der KI-Technologie optimieren. Dafür hat der Cloud Marketplace auch ein neues Team zusammengestellt. Phylip Morgan (bisher Chief Revenue Officer EMEA bei Pax8) wechselt auf die Position des Senior Vice President Marketplace and Channel Expansion, Kevin MacDonald wird als Vice President of Strategic Partnership und Eric Mink VP of AI Adoption.

"Mit dem neuen EMEA-Kompetenzzentrum stellt Pax8 seinen Partnern verstärkt Ressourcen bereit, um sich erfolgreich an die sich wandelnde Technologielandschaft anzupassen und von den aufkommenden Trends zu profitieren. Das Wissenszentrum für Thought Leadership, Schulungen und Zusammenarbeit unterstützt sie in einem sich ständig verändernden digitalen Umfeld dabei, neue Technologien zu nutzen und neue Strategien im digitalen Markt zu verfolgen", verspricht Pax8.

Ein Schwerpunkt sei es Pax8-Partnern Tools und Strategien an die Hand zu geben, mit denen sie Veränderungen in der Branche "immer einen Schritt voraus" sein können. Pax8 wird Partner zudem bei der Entwicklung eigener KI-Agentenlösungen, sowie der Nutzung von KI für die Automatisierung und Kundeninteraktion unterstützen.

"KI-Agenten werden eine entscheidende Rolle bei der Umgestaltung von Geschäftsprozessen spielen", betont Eric Mink, VP of AI Adoption EMEA. Das Centre of Excellence werde, dabei als Drehscheibe für die Unterstützung von Partnern im KI-Agenten-Zeitalter dienen: "Indem wir mehr Ressourcen für Innovationen bereitstellen, können wir unsere Partner effektiver beraten und gleichzeitig dem Wettbewerb einen Schritt voraus sein."

Noch sind die Informationen zu den Angeboten des Pax8-Kompetenzzentrums insgesamt sehr vage. Bereits bei der Channel-Veranstaltung c.m.c am 8. und 9, April in Düsseldorf, bei der auch Pax8 vertreten ist, dürften sie aber deutlich konkreter ausfallen. Dort haben Besucher (Anmeldemöglichkeit hier) zudem die Möglichkeit, sich mit Vertretern des Unternehmens persönlich dazu auszutauschen.

Mehr zum Thema

Pax8 stellt neues Partnerprogramm vor

Wie Pax8 Europas MSPs transformieren will

Bitdefender und Pax8 erweitern Zusammenarbeit