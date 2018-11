Paypal bietet Online-Händlern seine Finanzierungslösung "PayPal Working Capital" ab Mitte November 2018 als Paypal-Business-Kredit auch in Deutschland an. In den USA, Großbritannien und Australien ist diese Finanzierungsmöglichkeit bereits seit 2014 verfügbar. Seitdem wurden dort laut Paypal über 170.000 Unternehmen gut 500.000 Kredite im Gesamtwert von etwa sechs Milliarden Dollar gewährt.

In Deutschland liegt der höchstmögliche Betrag zunächst bei 24.999 Euro pro Darlehen. Mittelfristig ist geplant, diesen Rahmen zu erhöhen. Nach einer Testphase mit ausgewählten Paypal-Partnern soll das Angebot ab Anfang 2019 von allen beantragt werden können, die ihr Geschäft mindestens drei Monate lang betreiben und mindestens ebenso lange ein Paypal-Geschäftskonto haben.

Der erforderliche Online-Antragist laut Paypal innerhalb von wenigen Minuten ausgefüllt. Eine Entscheidung werde umgehend getroffen. Sie basiere "vor allem" auf den bei Paypal vorhandenen Daten. Die Auszahlung erfolgt auf das Paypal-Konto, sobald der Händler sich für Kreditrahmen und Rückzahlungsmodalitäten entschieden hat. Für die Aufnahme des Kredits verlangt Paypal eine einmalige Festgebühr. Deren Höhe wird bei der Antragstellung angezeigt .

ur Rückzahlung von Kredit und Festgebühr legt der Händler fest, welcher Anteil der eingehenden Paypal-Umsätze dafür aufgewendet werden soll. Der Wert kann zwischen 10 und 30 Prozent liegen. Bei jedem Zahlungseingang auf dem Paypal-Konto wird er dann automatisch abgezogen.

Der Vorteil ist, dass keine festen Raten bedient werden müssen, sondern dass sich die Höhe der Rückzahlung nach dem erzielten Umsatz über das Paypal-Konto richtet. Allerdings ist alle 90 Tage eine Mindestzahlung von bis zu zehn Prozent des Gesamtbetrages zu leisten. Die von den Zahlungseingängen automatisch einbehaltenen Rückzahlungen werden darauf angerechnet.

