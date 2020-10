Paypal hat seine seit 2019 bereits in den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien verfügbare Commerce Plattform für kleine und mittelständische Händler nun auch in Deutschland eingeführt. Mit der Paypal Commerce Plattform bietet der Bezahldienst Händlern ein neues Benutzererlebnis in ihrem Paypal-Konto, das ihnen hilft Geschäftsabläufe zu vereinfachen.

Das Paypal Geschäftskonto wurde so optimiert, dass Händler nun auf einer Plattform Zugriff auf alle Paypal Produkte und Services haben, die sie bei der Führung und dem Ausbau ihres Geschäfts unterstützen. Hierzu zählt zunächst das Akzeptieren von Zahlungen. Händler können über die Commerce Plattform vielfache Zahloptionen anbieten mit Paypal Plus, Express-Checkout, Ratenzahlung, Abonnements und E-Mail-Rechnungen. Ebenfalls über die Plattform verwaltbar sind Lösungen für den Point-of-Sale wie iZettle oder der Paypal QR-Code sowie Lösungen für den Verkauf über Social Media. Zudem lassen sich über die Commerce Plattform Zahlungen tätigen, wie u.a. einfach Sammelzahlungen einrichten, Auftragnehmern und Händlern Geld senden oder mit Business Debit Mastercard überall Zahlen, wo Mastercard akzeptiert wird.

Betrugspräventions- und Finanzierungslösungen

Mit der neu in Deutschland eingeführten Plattform können Händler auch ihr Risiko verwalten indem sie vom Paypal-Betrugsschutz, -Verkäuferschutz und dem integrierten Compliance-Prozess mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung profitieren. Weiter sollen Händler mit der Neuerung ihr Wachstum beschleunigen können. Dafür erhalten sie Zugriff auf Möglichkeiten zur Unternehmensfinanzierung, können sie den Umsatz steigern durch Anbieten der Paypal Ratenzahlung, dürfen sie Analysetools von Paypal nutzen, um Kunden besser zu verstehen und den eigenen Shop entsprechend zu optimieren sowie von Paypals internationalem Netzwerk profitieren und Käufer weltweit mit lokal angepasstem Shop erreichen.

Schließlich soll die Paypal Commerce Plattform auch helfen, Abläufe zu optimieren. Der Bezahldienst bietet den Händlern dabei Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben und Herausforderungen unter anderem durch Hilfe bei Konfliktlösungen, sofortigem Zugriff auf Umsätze und mehr Kontrolle über den Cash Flow.

Weitere Informationen zur Paypal Commerce Plattform gibt es hier.